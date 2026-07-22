Epstein : Daniel Siad, recruteur de mannequins soupçonné d’avoir servi de rabatteur, retrouvé mort chez lui

Daniel Siad, recruteur de mannequins dont le nom apparaît à de très nombreuses reprises dans les documents liés à Jeffrey Epstein, a été retrouvé mort à son domicile de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Son corps a été découvert lundi 20 juillet. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de son décès. À ce stade, les causes de sa mort ne sont pas connues.

L’homme retrouvé mort à son domicile de Colombes

La disparition de Daniel Siad a été révélée mercredi. Le recruteur de mannequins se trouvait chez lui lorsqu’il a été découvert sans vie. Aucune conclusion n’a pour le moment été communiquée sur l’origine de son décès. L’enquête doit notamment permettre d’établir s’il s’agit d’une mort naturelle, accidentelle ou si l’intervention d’un tiers doit être envisagée.

Son nom cité 2 090 fois dans les documents Epstein

Daniel Siad était apparu au cœur des documents rendus publics dans le cadre de l’affaire Jeffrey Epstein. Son nom y serait mentionné précisément 2 090 fois, signe de relations régulières avec l’entourage du financier américain. Ces références avaient attiré l’attention sur son rôle de recruteur de mannequins et sur ses contacts avec Epstein. Daniel Siad était soupçonné d’avoir facilité la rencontre entre le financier et de jeunes femmes issues du milieu de la mode. Il aurait notamment conduit certaines d’entre elles auprès de Jeffrey Epstein. Ces soupçons lui avaient valu d’être présenté comme un possible rabatteur du financier américain.

Soupçonné d’avoir conduit de jeunes femmes vers Epstein

Le rôle attribué à Daniel Siad ne se limitait pas à de simples échanges professionnels. Il était soupçonné d’avoir entretenu des liens étroits avec Jeffrey Epstein et d’avoir utilisé son activité dans le mannequinat pour mettre de jeunes femmes en relation avec lui. Ces accusations doivent néanmoins être présentées avec prudence. Daniel Siad était soupçonné d’avoir participé à ce système, mais les éléments rendus publics ne permettent pas, à eux seuls, de transformer ces soupçons en condamnation judiciaire. Son nom reste toutefois l’un des plus fréquemment cités dans les documents associés à Epstein, ce qui témoigne de la place importante qu’il occupait dans cet environnement.

Un intermédiaire issu du monde du mannequinat

L’activité de Daniel Siad lui donnait accès à de jeunes femmes cherchant à travailler dans la mode. C’est précisément cette position d’intermédiaire qui avait suscité l’intérêt des enquêteurs et des journalistes étudiant le fonctionnement du réseau Epstein.Le financier américain s’était entouré de nombreux recruteurs, assistants, collaborateurs et intermédiaires capables de lui présenter de nouvelles jeunes femmes. Daniel Siad était soupçonné d’avoir fait partie de cet entourage élargi. Les documents dévoilés au fil des années ont permis de reconstituer une partie de ces contacts, sans pour autant établir automatiquement la responsabilité pénale de chaque personne citée.

L’enquête devra établir les circonstances exactes du décès

Les investigations doivent désormais déterminer quand Daniel Siad est mort et dans quelles conditions. Un chose est sûre : sa mort très suspecte ramène au premier plan son rôle présumé dans l’entourage de Jeffrey Epstein, son activité de recruteur de mannequins et les soupçons selon lesquels il aurait conduit de jeunes femmes vers le financier américain.