BFMTV : Steven Bellery, chef du service culture, mis à pied pour harcèlement

La direction de BFMTV a mis à pied à titre conservatoire Steven Bellery, chef du service culture de la chaîne, après des signalements internes pour harcèlement présumé. Au moins deux journalistes de son équipe avaient saisi les ressources humaines dès décembre 2025 pour dénoncer son comportement. Le journaliste conteste catégoriquement les faits qui lui sont reprochés.

Deux salariés avaient alerté les ressources humaines

Les accusations portent sur les relations professionnelles au sein du service culture de BFMTV. Les deux salariés auraient notamment dénoncé des attaques personnelles ainsi que des remarques à caractère sexiste. Ces signalements avaient été transmis aux ressources humaines plusieurs mois avant la décision prise par la direction. La chaîne a confirmé la mise à pied de son responsable éditorial, sans communiquer davantage sur le contenu du dossier ni sur les procédures internes engagées.

Le témoignage de son adjoint aurait pesé dans la décision

Un nouvel élément aurait récemment renforcé les témoignages déjà recueillis. L’adjoint de Steven Bellery aurait à son tour rapporté des faits allant dans le même sens que ceux décrits par les deux salariés. Ce témoignage interne aurait pesé dans la décision de BFMTV de retirer provisoirement Steven Bellery de ses fonctions. Les premières informations faisaient état de deux collaborateurs à l’origine des accusations, dont son adjoint. D’autres précisent que ce dernier aurait surtout conforté les signalements déjà déposés auprès des ressources humaines. La direction n’a pas précisé la durée de la mise à pied ni les conséquences possibles pour le journaliste. Une enquête interne pourrait désormais déterminer si les faits sont établis et si une sanction disciplinaire doit être prononcée.

Steven Bellery dément tout harcèlement

Steven Bellery nie les accusations portées contre lui. Le chef du service culture de BFMTV affirme n’avoir commis aucun acte de harcèlement et conteste la manière dont son comportement professionnel est présenté. Aucune prise de parole détaillée du journaliste n’a pour le moment été rendue publique. Il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. La mise à pied décidée par BFMTV constitue une mesure interne et non une reconnaissance de culpabilité.

Une arrivée à BFMTV en septembre 2024

Diplômé de l’Institut pratique du journalisme de Paris-Dauphine en 2009, Steven Bellery a commencé sa carrière à la radio, notamment à Europe 1, avant de rejoindre RTL en 2011. Pendant 13 ans, il a travaillé au sein du service culture de la station et de l’émission Laissez-vous tenter. Chroniques, reportages et interviews d’artistes ont progressivement fait de lui l’un des journalistes spécialisés dans la chanson française et l’actualité musicale les plus identifiés de RTL. En septembre 2024, il a quitté RTL pour prendre la tête du service culture de BFMTV. Son départ avait été salué à l’antenne par ses anciens collègues, qui avaient rappelé ses très nombreuses interviews et ses années passées à couvrir l’actualité culturelle. Il avait officiellement rejoint la chaîne d’information le 30 septembre 2024.

BFMTV garde le silence sur les suites du dossier

La chaîne a confirmé l’éloignement provisoire de Steven Bellery mais refuse, pour le moment, de commenter les accusations dans le détail. Elle n’a pas indiqué si une enquête extérieure avait été confiée à un cabinet spécialisé ni si d’autres salariés avaient été entendus. La situation professionnelle du journaliste dépendra désormais des conclusions de la procédure menée par BFMTV. La direction pourra décider de le réintégrer, de prononcer une sanction ou d’engager une procédure pouvant aller jusqu’à une rupture du contrat de travail. En attendant cette décision, Steven Bellery reste écarté du service culture qu’il dirige depuis septembre 2024. Les salariés qui ont effectué les signalements devront également être entendus et protégés pendant l’examen du dossier, tandis que le journaliste doit pouvoir présenter sa version complète des faits.