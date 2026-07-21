L’Équipe du soir perd trois figures historiques : Johan Micoud, Éric Blanc et Régis Testelin quittent l’émission

Grand ménage dans L’Équipe du soir. Olivier Ménard a annoncé le départ de Johan Micoud, Éric Blanc et Régis Testelin au terme de la dernière émission de la saison. Trois visages installés depuis plusieurs années autour de la table ne participeront plus à la formule actuelle du talk-show sportif, qui sera profondément remanié à la rentrée.

Trois départs annoncés en pleine dernière émission

L’annonce est tombée dans la nuit de dimanche à lundi, après la finale de la Coupe du monde remportée par l’Espagne face à l’Argentine. Au moment de rendre l’antenne et de refermer la saison, Olivier Ménard a tenu à saluer personnellement les trois chroniqueurs. « C’est les vacances pour nous, les amis ! Simplement, quelques mots pour remercier, pour services rendus, pour leur intelligence, pour le bonheur de partager un moment de sport avec eux, Johan Micoud et Éric Blanc, que je salue bien bas, ainsi que Régis Testelin », a déclaré le présentateur, visiblement ému. Il a ensuite ajouté : « Je les embrasse du fond du cœur. » Régis Testelin pourrait néanmoins continuer à apparaître dans l’émission, mais dans un rôle différent. « On le retrouvera peut-être sous une autre forme à la rentrée », a précisé Olivier Ménard.

Johan Micoud et Éric Blanc, deux voix incontournables

Ancien international français comptant 17 sélections, Johan Micoud s’était imposé comme l’un des chroniqueurs les plus identifiables du programme. Régulièrement installé dans le fauteuil de « président », l’ancien milieu de terrain de Bordeaux et du Werder Brême distribuait les points, les cartons et tranchait les débats entre les différents intervenants.

Il était notamment connu pour ses positions très critiques envers Didier Deschamps, Kylian Mbappé et le fonctionnement récent de l’équipe de France. Depuis la disparition de Didier Roustan, il occupait encore plus fréquemment cette place centrale aux côtés d’Olivier Ménard.

Éric Blanc apportait de son côté un ton plus direct et volontiers moqueur. L’ancien international de rugby était devenu l’un des principaux pourvoyeurs de formules et de comparaisons imagées du programme. Son départ prive l’émission de l’un de ses chroniqueurs les plus imprévisibles et les plus reconnaissables.

Régis Testelin pourrait rester sous une autre forme

Le départ de Régis Testelin semble moins définitif. Journaliste au quotidien L’Équipe depuis 2001, il ne devrait plus occuper son siège habituel autour de la table, mais la chaîne réfléchit à une autre manière de l’associer au programme. Aucun détail n’a été donné sur cette éventuelle nouvelle fonction. Les noms des remplaçants de Johan Micoud et Éric Blanc n’ont pas davantage été dévoilés.

« L’émission va beaucoup changer »

Olivier Ménard n’a pas caché l’ampleur de la transformation prévue. « L’émission va beaucoup changer », a-t-il annoncé, sans révéler précisément le futur décor, la nouvelle composition de la bande ou les modifications apportées aux débats. La direction avait déjà confirmé que L’Équipe du soir serait modernisée, avec davantage de rythme et de nouveaux rendez-vous. Le principe général doit rester celui d’un talk-show consacré aux débats, aux opinions et aux échanges musclés autour de l’actualité sportive.

Une diffusion réduite à la rentrée

Longtemps annoncée comme menacée en raison de la baisse de ses audiences et des économies recherchées au sein du groupe, l’émission sera finalement maintenue durant la saison 2026-2027. Elle perdra toutefois plusieurs soirées de diffusion. L’Équipe du soir ne sera plus proposée le dimanche ni le lundi. La chaîne veut concentrer le programme sur les soirées jugées les plus performantes et développer une formule plus rapide. Cette réduction marque un changement important pour une émission jusqu’alors diffusée presque quotidiennement.

Une émission lancée en 2008

Créée et présentée par Olivier Ménard, L’Équipe du soir est diffusée depuis le 2 septembre 2008. Son fonctionnement repose sur des débats menés par cinq chroniqueurs, issus du journalisme ou du sport de haut niveau, avec un « président » chargé de départager les intervenants. L’émission a célébré son 4 000e numéro en octobre 2025, lors d’une soirée spéciale marquée par un duplex avec L’After Foot de RMC. Elle a accueilli au fil des années des personnalités comme Michel Platini, Didier Drogba, Nicolas Sarkozy ou François Hollande. À l’approche de ses 18 ans, le programme conservera donc sa place sur la chaîne L’Équipe, mais avec moins de soirées, une nouvelle formule et une équipe largement renouvelée. Le départ simultané de Johan Micoud, Éric Blanc et Régis Testelin marque la fin de l’une des bandes les plus installées de l’histoire du talk-show.