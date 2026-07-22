ÉCONOMIE Politique économique

Un député présente 29 propositions pour électrifier l’industrie française

 

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Un député présente 29 propositions pour électrifier l'industrie française
Un député présente 29 propositions pour électrifier l'industrie française

Le député du Haut-Rhin Raphaël Schellenberger (Les Bâtisseurs) a remis lundi 20 juillet à Matignon un rapport visant à accélérer l’électrification de l’industrie française. Le document contient 29 propositions concrètes pour encourager les usines à abandonner progressivement le gaz au profit de l’électricité. L’élu plaide pour l’inscription au prochain budget de mesures de soutien financier destinées aux sites industriels engagés dans cette transition énergétique.

Une tarification différenciée selon les secteurs

Le rapport préconise une tarification différenciée de l’électricité selon les secteurs d’activité. Les data centers devraient payer un prix plus élevé que l’industrie de transformation et manufacturière, afin de préserver la compétitivité des usines françaises. Cette distinction vise à garantir un accès privilégié à l’électricité pour les secteurs productifs, face à la consommation croissante des centres de données.

Les recommandations du député visent à donner aux industriels les moyens de franchir le pas de l’électrification. La transition énergétique des sites de production représente un enjeu majeur pour la souveraineté économique du pays. Le gouvernement dispose désormais d’une feuille de route précise pour accompagner cette mutation du tissu industriel français.

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