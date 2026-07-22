Masters of the Universe arrive sur Prime Video en France

Le film Masters of the Universe, adaptation en prises de vues réelles de la licence Mattel, est disponible depuis ce mercredi sur Prime Video en France. Cette arrivée en streaming intervient sans qu’aucune sortie en salles n’ait été organisée dans l’Hexagone, alors que le film était déjà sorti au cinéma aux États-Unis, en Belgique et en Suisse depuis le 5 juin.

Un retour de Musclor porté par Nicholas Galitzine

Réalisé par Travis Knight, à qui l’on doit Kubo et l’armure magique et Bumblebee, le film retrace l’histoire du prince Adam, séparé de sa planète natale Eternia depuis l’enfance après s’être écrasé sur Terre. Vingt ans plus tard, le jeune homme, interprété par Nicholas Galitzine, retourne sur Eternia pour accepter son destin, devenir le guerrier Musclor et rassembler les derniers défenseurs de la planète face à Skeletor.

Le casting réunit également Camila Mendes dans le rôle de Teela, capitaine de la garde royale, Idris Elba en Duncan, homme d’armes et père adoptif de Teela, ainsi qu’Alison Brie et Jared Leto, respectivement dans les rôles d’Evil-Lyn et de Skeletor. Kristen Wiig prête pour sa part sa voix au robot Roboto.

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Un film disponible en France moins de deux mois après sa sortie américaine

Produit par Amazon MGM Studios avec un budget estimé entre 175 et 200 millions de dollars, le film est distribué à l’international par Sony Pictures Releasing International, sans qu’aucune date de sortie en salles n’ait toutefois été annoncée pour la France. Sa mise en ligne sur Prime Video permet au public français de découvrir le film dans un délai relativement court par rapport à sa sortie américaine du 5 juin.

D’une durée de 2h23, ce nouveau long métrage marque le retour de Musclor sur grand écran près de 40 ans après le film de 1987 avec Dolph Lundgren. Le tournage s’était déroulé à Londres entre janvier et juin 2025, et l’avant-première mondiale avait eu lieu le 18 mai 2026 au TCL Chinese Theatre de Los Angeles.