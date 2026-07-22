L’UE annule sa subvention à la Biennale de Venise

L’Union européenne a annulé mardi 21 juillet, de façon définitive, une subvention de deux millions d’euros destinée à la Biennale de Venise, en raison de la participation russe à cet événement majeur d’art contemporain. Ce financement avait déjà été suspendu plus tôt dans l’année, avant que la Commission européenne ne confirme le retrait total des fonds.

Des valeurs démocratiques non respectées selon Bruxelles

Selon Thomas Regnier, porte-parole de la Commission européenne, l’Agence exécutive pour l’éducation, l’audiovisuel et la culture a suivi l’avis juridique et la recommandation de la Commission pour prendre cette décision. Il a précisé que les événements culturels financés par l’argent des contribuables européens devraient préserver les valeurs démocratiques et favoriser le dialogue, la diversité et la liberté d’expression, des principes qui ne sont pas respectés actuellement en Russie.

La subvention initialement prévue pour la période 2025-2028 avait fait l’objet d’une procédure de retrait engagée dès avril, après l’annonce par le président de la Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, de la réouverture du pavillon russe pour cette édition 2026.

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Le retour contesté de la Russie après deux éditions d’absence

La Biennale avait interdit toute participation liée au gouvernement russe en 2022, en signe de protestation contre l’invasion de l’Ukraine, une absence maintenue lors de l’édition 2024. Le pavillon russe, propriété de l’État russe, accueille cette année le projet participatif The Tree Is Rooted in the Sky, réalisé par une cinquantaine d’artistes sélectionnés par les autorités de Moscou, un espace resté fermé au public mais rendu visible depuis l’extérieur par un écran géant.

Cette réouverture a suscité de vives protestations de l’Ukraine ainsi que d’artistes, de commissaires et de professionnels de la culture du monde entier, qui accusent Moscou d’utiliser sa présence à la Biennale comme un instrument de propagande culturelle. Le parti italien de la Ligue, membre de la coalition gouvernementale de Giorgia Meloni, a de son côté exprimé son opposition à la décision de Bruxelles.