L’acteur hongkongais Patrick Tse, de Shaolin Soccer, est mort

L’acteur hongkongais Patrick Tse, star du cinéma cantonais et connu du public international pour son rôle dans Shaolin Soccer, est mort à l’âge de 89 ans. Sa disparition a été annoncée lundi 20 juillet par ses enfants, l’acteur et chanteur Nicholas Tse et le mannequin Jennifer Tse.

Une carrière de sept décennies dans le cinéma hongkongais

Né en 1936 à Canton, en Chine, Patrick Tse fait ses débuts au cinéma en 1953 et s’impose rapidement comme l’un des premiers rôles romantiques du cinéma cantonais des années 1950 et 1960. Il poursuit ensuite sa carrière à la télévision dans les années 1970, avant de s’installer au Canada à la fin des années 1980, puis de revenir tourner à Hong Kong au début des années 2000.

C’est dans ce second temps de carrière qu’il incarne Hung, le patron impitoyable de l’équipe adverse dans Shaolin Soccer de Stephen Chow, sorti en 2001, qui le fait découvrir à toute une nouvelle génération de spectateurs à travers le monde.

Un dernier grand rôle récompensé en 2022

En 2019, Patrick Tse reçoit un prix pour l’ensemble de sa carrière aux Hong Kong Film Awards. Trois ans plus tard, à l’âge de 85 ans, il sort de sa retraite pour interpréter un ancien tueur à gages reconverti dans le film Time, une performance qui lui vaut le prix du meilleur acteur aux Hong Kong Film Awards de 2022, faisant de lui le plus âgé des lauréats de l’histoire de la cérémonie.

Son fils Nicholas Tse a salué sur les réseaux sociaux un père qui a consacré sa vie au cinéma et au divertissement, avec l’espoir constant d’apporter de la joie à chaque spectateur.