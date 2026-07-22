Deezer renforce sa lutte contre la musique générée par IA

La plateforme française de streaming Deezer a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre la prolifération de titres entièrement générés par intelligence artificielle, devenant la première plateforme à détecter, signaler et exclure systématiquement ces contenus de ses recommandations algorithmiques. La musique générée par IA représente actuellement entre 1% et 3% des écoutes sur la plateforme.

Un outil de détection déployé depuis 2025

Depuis le début de l’année 2025, Deezer a mis en place un outil de détection capable d’identifier les contenus réalisés avec des outils comme Suno ou Udio, les plus souvent utilisés pour générer ces morceaux. Le directeur général de Deezer, Alexis Lanternier, a assuré disposer de la technologie nécessaire pour suivre cette évolution du marché.

La plateforme annonce désormais vouloir supprimer systématiquement les titres générés par IA utilisés à des fins de fraude au streaming, ainsi que ceux qui n’ont pas été écoutés depuis au moins six mois.

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Une industrie tiraillée entre protection des artistes et nouveaux usages

Le succès commercial de certains titres entièrement composés par IA redistribue les cartes dans une industrie musicale qui oscille entre le respect des droits des artistes et l’adaptation aux bouleversements technologiques apportés par l’intelligence artificielle.

En 2025, Deezer comptait déjà plus de 13,4 millions de titres créés à partir de l’intelligence artificielle sur sa plateforme, un chiffre qui illustre l’ampleur du phénomène auquel l’ensemble du secteur du streaming musical doit désormais faire face.