Les emplois culturels progressent alors que l’UE signe sa première déclaration

Le secteur culturel employait 8,9 millions de personnes dans l’Union européenne en 2025, soit 4,3% de l’emploi total du bloc, selon les derniers chiffres publiés par Eurostat. Cette progression intervient alors que les trois grandes institutions européennes ont signé le mois dernier leur toute première déclaration commune consacrée à la culture.

Une hausse de l’emploi culturel inégale selon les pays

Entre 2024 et 2025, la part de l’emploi culturel dans l’emploi total de l’Union européenne a progressé de 0,5 point de pourcentage, portée par des métiers tels qu’artiste, musicien ou acteur. Dans 17 des 27 pays membres, l’emploi culturel représentait entre 4% et 5% de l’emploi total.

Les Pays-Bas affichent la proportion la plus élevée avec 5,7% de leur population active employée dans le secteur culturel, devant l’Estonie avec 5,3% et Malte avec 5,1%. À l’inverse, la Roumanie enregistre la part la plus faible avec 1,8%, suivie de la Slovaquie avec 3,3% et de l’Irlande avec 3,4%.

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Un texte commun qui place la culture au cœur de la politique européenne

Le 18 juin, en marge du Conseil européen à Bruxelles, la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président chypriote Níkos Christodoulídis ont signé une déclaration commune inédite intitulée L’Europe pour la culture, la culture pour l’Europe. Le texte insiste notamment sur le soutien aux artistes, la défense de la liberté d’expression artistique et le droit à une rémunération équitable.

Une section du texte est également consacrée à l’intelligence artificielle, les signataires affirmant qu’elle doit servir de support à la créativité humaine plutôt que de substitut, tout en protégeant la propriété intellectuelle. La Commission européenne doit par ailleurs présenter en 2027 une stratégie spécifique sur l’intelligence artificielle pour les secteurs culturels et créatifs.