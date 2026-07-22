Coupe du monde : plusieurs dizaines de millions d’euros de pertes pour M6 malgré des audiences record

M6 a remporté son pari d’audience avec la Coupe du monde 2026, mais pas son pari financier. Malgré des scores historiques et un parcours de l’équipe de France jusqu’en demi-finale, la diffusion de la compétition devrait coûter plusieurs dizaines de millions d’euros au groupe. Une perte anticipée par ses dirigeants, qui avaient choisi de faire du Mondial une immense vitrine pour la chaîne.

Un investissement estimé à près de 120 millions d’euros

Pour la première fois de son histoire, M6 était le seul diffuseur gratuit de la Coupe du monde en France. La chaîne a proposé 54 des 104 rencontres organisées aux États-Unis, au Canada et au Mexique, dont tous les matchs des Bleus, les demi-finales, la petite finale et la finale. BeIN Sports diffusait pour sa part l’intégralité de la compétition sur son offre payante.

Le montant versé pour obtenir les droits du Mondial 2026 n’a pas été officiellement confirmé, mais il est estimé à près de 120 millions d’euros. À cette somme se sont ajoutés les frais de production, les équipes envoyées en Amérique du Nord, les moyens techniques, la réalisation, les déplacements, les studios et les différentes taxes liées à la diffusion.

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Les Bleus ont fait exploser les audiences

Sur le plan télévisuel, le Mondial a offert à M6 une succession de cartons. France-Sénégal a réuni 13,99 millions de téléspectateurs, soit 61,4% du public. Norvège-France a attiré 13,68 millions de personnes et 62,1% de part d’audience. Même France-Irak, diffusé à 23h et retardé par les intempéries, a rassemblé 4,90 millions de téléspectateurs pour 63,1% de part d’audience.

Les résultats ont encore progressé pendant la phase à élimination directe. Le quart de finale remporté par les Bleus contre le Maroc a été suivi par 16,1 millions de personnes. La demi-finale perdue 2-0 contre l’Espagne a atteint 20,2 millions de téléspectateurs et 73,1% de part d’audience, meilleure audience de l’année 2026 toutes chaînes confondues.

Le Mondial a permis à M6 d’atteindre 12,4% de part d’audience en juin, son meilleur résultat mensuel depuis 18 ans. La chaîne a dépassé France 3 et s’est classée troisième chaîne nationale. Elle a également pris la tête sur les 25-49 ans avec 21,1% de part d’audience, une première depuis mai 2002.

Une finale sans la France beaucoup moins lucrative

L’élimination de l’équipe de France en demi-finale a privé M6 du scénario le plus rentable. Une présence des Bleus en finale aurait permis à la chaîne de vendre plus cher ses derniers écrans publicitaires et d’attirer une audience encore supérieure.

Le manque à gagner lié à cette élimination est évalué entre cinq et six millions d’euros pour la seule finale. Le match Espagne-Argentine, remporté 1-0 après prolongation par les Espagnols, a tout de même réuni 12,24 millions de téléspectateurs et 59,2% du public. Un excellent résultat, mais près de huit millions de personnes de moins que devant France-Espagne.

La petite finale entre la France et l’Angleterre avait auparavant attiré 8,6 millions de téléspectateurs. Le parcours des Bleus jusqu’au dernier week-end a donc limité les pertes, sans permettre à M6 de récupérer l’intégralité de son investissement.

Plus de 104 millions d’euros de recettes publicitaires

Avant même les demi-finales, M6 avait annoncé avoir dépassé ses objectifs de chiffre d’affaires publicitaire. Les recettes engrangées étaient déjà supérieures aux 104 millions d’euros réalisés par France Télévisions lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

Cette somme reste toutefois insuffisante pour couvrir le prix des droits et l’ensemble des dépenses engagées. Les premières estimations évoquent une perte supérieure à 20 millions d’euros, pouvant atteindre plusieurs dizaines de millions une fois tous les coûts comptabilisés. Le montant définitif n’a pas encore été détaillé publiquement.

Une perte assumée dès le départ

David Larramendy, président du directoire du groupe M6, avait reconnu avant le début de la compétition que le Mondial ne serait pas rentable.

« On perdra de l’argent sur cet événement, c’est clair », avait-il déclaré lors de la présentation du dispositif. Le dirigeant défendait cependant l’intérêt de la compétition pour l’image de M6, sa capacité à rassembler le public et son attractivité auprès des annonceurs.

Le bilan est donc contrasté. M6 a installé son nom au cœur de la plus grande compétition de football, battu plusieurs records et attiré des dizaines de millions de Français. Mais derrière cette réussite spectaculaire à l’antenne, l’addition financière devrait dépasser les 20 millions d’euros de pertes et pourrait finalement atteindre plusieurs dizaines de millions.