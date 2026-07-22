Matthieu Pigasse ne sera pas candidat à la présidentielle de 2027

Matthieu Pigasse a mis fin aux spéculations. Le banquier et homme d’affaires a indiqué qu’il ne se présenterait pas à l’élection présidentielle de 2027, prévue les 18 avril et 2 mai prochains. Cette mise au point intervient lors d’un long entretien accordé à Guillaume Pley, qui s’est étendu sur près de deux heures. L’homme d’affaires a ainsi clarifié sa position à quelques mois d’un scrutin qui s’annonce ouvert, dans un contexte politique fragmenté depuis la dissolution de l’Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron le 9 juin 2024.

Un scrutin sans président sortant

## Un scrutin sans président sortant

La présidentielle de 2027 se déroulera sans candidat sortant. Emmanuel Macron, élu en 2017 puis réélu en 2022, ne peut constitutionnellement pas briguer un troisième mandat consécutif. La loi constitutionnelle de 2008 et l’article 6 de la Constitution limitent le président à deux mandats successifs. Cette absence rebat les cartes dans un paysage politique déjà bouleversé par les élections législatives anticipées de 2024, qui ont abouti à une Assemblée nationale sans majorité absolue. L’absence de bloc dominant renforce l’incertitude sur l’issue du scrutin présidentiel.