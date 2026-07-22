L’Allemagne autorise un projet nucléaire franco-russe controversé

La région de Basse-Saxe a franchi mercredi une étape controversée en autorisant la production de combustible nucléaire dans l’usine de Lingen, située près de la frontière néerlandaise. Le projet associe ANF, filiale de l’entreprise française Framatome, et Rosatom, le groupe étatique russe spécialisé dans l’atome. Cette décision du ministère régional de l’Environnement intervient dans un contexte géopolitique tendu et ravive les débats sur les relations économiques avec Moscou.

Des experts russes attendus sur le sol allemand

La coopération prévoit l’intervention d’experts russes et l’importation d’équipements en provenance de Russie pour permettre la fabrication du combustible. Cette dimension technique du projet soulève des questions sur la sécurité nationale et l’indépendance énergétique allemande. La présence de Rosatom, contrôlé par l’État russe, dans une infrastructure stratégique européenne alimente les critiques des opposants au projet.

Les autorités de Basse-Saxe assument leur choix malgré les réserves exprimées par plusieurs acteurs politiques et associatifs. Le site de Lingen, déjà dédié aux activités nucléaires, accueillera donc cette nouvelle production qui lie deux puissances aux intérêts parfois divergents. L’usine devient ainsi un symbole des contradictions européennes face aux impératifs énergétiques et aux tensions diplomatiques actuelles.