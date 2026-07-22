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Les Antilles frappées par une double crise de l’eau

 

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Les Antilles frappées par une double crise de l'eau
Les Antilles frappées par une double crise de l'eau

La Guadeloupe et la Martinique traversent cet été une crise hydrique sans précédent. La sécheresse paralyse la distribution d’eau potable, contraignant les préfectures locales à imposer des restrictions strictes. Les habitants des deux îles doivent rationner leur consommation tandis que les réseaux d’assainissement, fragilisés par des années de dégradation, compliquent encore davantage la situation.

Des infrastructures sous tension

Les autorités guadeloupéennes ont interdit plusieurs lieux de baignade en raison de la pollution des eaux littorales. En Martinique, les mesures d’alerte sécheresse limitent les usages domestiques et agricoles. L’absence prolongée de précipitations révèle la vulnérabilité des infrastructures insulaires, incapables d’absorber une telle pression sur les ressources en eau.

Le quotidien des Martiniquais et des Guadeloupéens se complique jour après jour. Entre robinets à sec et plages interdites, la double crise illustre les failles structurelles des réseaux antillais. Les habitants s’organisent pour faire face à cette pénurie qui pourrait perdurer si les pluies tardent à revenir.

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