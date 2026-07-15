Le gouvernement lance une offensive pour préserver les forêts face au changement climatique

Face à la multiplication des incendies provoqués par la canicule et la sécheresse, le gouvernement souhaite accélérer la protection des massifs forestiers. La ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, a annoncé mercredi le lancement prochain d’un « grand plan d’investissement pour la forêt française ». Cette initiative doit permettre de renforcer la résilience des forêts face au changement climatique, alors que plusieurs départements ont été touchés ces derniers jours par des feux d’une ampleur exceptionnelle.

La ministre a indiqué qu’elle réunirait prochainement l’ensemble des acteurs de la filière forestière, les entreprises et les financeurs afin de définir les contours de ce plan. Aucune enveloppe budgétaire ni calendrier précis n’ont toutefois été dévoilés. Cette annonce est intervenue lors de la présentation de la troisième Stratégie nationale bas carbone (SNBC-3), qui fixe la trajectoire de la France vers la neutralité carbone à l’horizon 2050.

Des forêts fragilisées par le réchauffement climatique

Ces dernières semaines, les incendies ont frappé de nombreux territoires, notamment les Pyrénées-Orientales, la Drôme, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Savoie, mais aussi des départements plus au nord comme la Loire-Atlantique, l’Indre, les Côtes-d’Armor et le Maine-et-Loire. En Seine-et-Marne, les feux de forêt de Fontainebleau ont parcouru près de 2 000 hectares, mobilisant encore plusieurs centaines de sapeurs-pompiers pour éviter toute reprise des flammes.

Au-delà des dégâts matériels et environnementaux, ces incendies réduisent également la capacité des forêts françaises à absorber le dioxyde de carbone. Selon l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), le stockage annuel de CO₂ par les forêts est passé de 63 millions de tonnes à seulement 39 millions en une dizaine d’années, sous l’effet du réchauffement climatique, des sécheresses répétées et du dépérissement des peuplements forestiers.

La ministre a rappelé que les forêts constituent des puits de carbone essentiels pour atteindre les objectifs climatiques de la France. Elles jouent également un rôle majeur dans la protection contre les canicules, les inondations et l’érosion des sols. Plusieurs acteurs de la filière, dont la fédération Communes forestières de France, réclament désormais un renforcement des moyens de prévention et la création d’une cellule nationale dédiée à l’anticipation des risques pesant sur les forêts françaises.