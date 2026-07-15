Elon Musk: «Marine Le Pen est le dernier espoir de la France»

Elon Musk a publiquement pris position en faveur de Marine Le Pen dans la course à l’élection présidentielle de 2027. Le milliardaire américain, propriétaire du réseau social X, a présenté la candidate du Rassemblement national comme « le dernier espoir de la France », déclenchant de vives réactions dans la classe politique française.

Une réponse directe publiée sur X

Elon Musk n’a pas rédigé lui-même le long message consacré à Marine Le Pen. Il a répondu à la publication d’un compte américain affirmant que les intentions de vote en faveur de la candidate du RN avaient fortement progressé depuis l’élection présidentielle de 2022.

Le message initial comparait les résultats du premier tour de 2022, lors duquel Emmanuel Macron avait obtenu 27,85% des suffrages et Marine Le Pen 23,15%, avec les dernières enquêtes consacrées au scrutin de 2027. Son auteur affirmait également que la France pourrait expulser plusieurs millions de personnes en cas de victoire de la candidate.

Elon Musk a répondu par une seule phrase en anglais : « She is France’s last hope », soit « Elle est le dernier espoir de la France ». Il n’a pas développé sa position et n’a pas directement commenté les affirmations sur les expulsions contenues dans la publication d’origine.

Marine Le Pen largement en tête des intentions de vote

La prise de position du milliardaire survient alors que Marine Le Pen domine plusieurs enquêtes consacrées à la présidentielle de 2027. Une étude publiée le 11 juillet la crédite de 34% à 35,5% au premier tour selon les candidatures testées, soit une progression de trois points depuis mars 2026.

Édouard Philippe obtiendrait entre 16,5% et 19%, tandis que Jean-Luc Mélenchon recueillerait entre 14,5% et 16%. Gabriel Attal serait crédité de 13,5% à 15,5%. Ces chiffres placent Marine Le Pen très nettement devant ses principaux concurrents, mais ils constituent une photographie des intentions de vote et non une prévision du résultat final.

La même enquête la donne gagnante dans tous les duels de second tour étudiés. Elle recueillerait 52% face à Édouard Philippe, 54% contre Gabriel Attal, 56% devant Bruno Retailleau, 58,5% face à Raphaël Glucksmann et 67,5% contre Jean-Luc Mélenchon.

Marine Le Pen a confirmé sa candidature pour 2027

Marine Le Pen a officiellement annoncé sa candidature à l’élection présidentielle après la décision rendue en appel dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Front national. La cour a confirmé sa culpabilité pour détournement de fonds publics, tout en réduisant sa peine d’inéligibilité.

La durée ferme de cette inéligibilité ayant déjà été purgée, la députée du Pas-de-Calais peut actuellement se présenter au scrutin de 2027. Elle a également annoncé un pourvoi devant la Cour de cassation et lancé son site de campagne.

« Ce soir, je suis candidate à l’élection présidentielle. Les Français auront le dernier mot », avait-elle déclaré après la décision judiciaire. Elle avait ensuite assuré qu’il n’existait « plus aucun scénario » dans lequel elle renoncerait à se présenter.

Elon Musk multiplie les prises de position politiques

Elon Musk avait déjà soutenu Donald Trump aux États-Unis et participé activement à sa campagne. Il s’était également engagé en faveur du parti allemand Alternative für Deutschland, l’AfD, affirmant que cette formation était la seule capable de « sauver l’Allemagne ».

Son message en faveur de Marine Le Pen marque désormais son entrée publique dans la campagne présidentielle française. À moins d’un an du premier tour prévu en avril 2027, la candidate du RN bénéficie ainsi du soutien explicite de l’une des personnalités les plus suivies au monde sur les réseaux sociaux.