Entrevue Élections

Jean Lassalle lance une cagnotte en ligne pour sa campagne présidentielle 2027

15 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

L’ancien député des Pyrénées-Atlantiques vise un minimum de 100 000 euros pour financer une troisième candidature à l’Élysée.

Jean Lassalle lance une cagnotte en ligne pour sa campagne présidentielle 2027
Jean Lassalle lance une cagnotte en ligne pour sa campagne présidentielle 2027

Jean Lassalle a ouvert une cagnotte en ligne pour financer une éventuelle troisième campagne présidentielle en 2027. L’ancien député des Pyrénées-Atlantiques a estimé vendredi 10 juillet à l’antenne d’ICI Béarn Bigorre qu’un minimum de 100 000 euros lui serait nécessaire pour se lancer dans la course à l’Élysée. Cette démarche de financement participatif intervient plusieurs mois avant le scrutin et témoigne des difficultés rencontrées par les candidats hors grands partis pour boucler leur budget de campagne.

Une collecte citoyenne pour boucler le budget

L’ex-député pyrénéen assure avoir déjà récolté la moitié des 500 parrainages d’élus indispensables pour valider sa candidature. Ce seuil représente souvent un obstacle majeur pour les candidats issus de petites formations politiques ou se présentant sans étiquette. Lassalle cherche désormais à mobiliser les citoyens directement via cette cagnotte pour compléter son financement.

Cette troisième participation potentielle confirme l’ancrage de Jean Lassalle dans le paysage politique français. Le béarnais avait marqué les esprits lors de ses précédentes campagnes présidentielles par son style atypique et ses traversées à pied du territoire national. Son appel aux dons traduit une stratégie de proximité avec les électeurs, loin des circuits traditionnels de financement des grandes formations.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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