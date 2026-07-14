Jérôme Guedj interpelle les maires et lance sa campagne présidentielle

Le député socialiste de l’Essonne Jérôme Guedj officialise sa candidature à l’élection présidentielle. Il publie un livre et adresse une lettre aux élus locaux.

Le député socialiste de l’Essonne Jérôme Guedj se lance dans la course à l’Élysée. Cette candidature s’accompagne de la publication d’un ouvrage intitulé « La République c’est nous ! » qui pose les bases de son projet politique. Le parlementaire choisit un 14 juillet pour marquer symboliquement son entrée en campagne, une date qui résonne avec ses convictions républicaines.

Une démarche tournée vers les élus locaux

Jérôme Guedj adresse ce mardi une lettre aux élus locaux pour présenter sa démarche. Cette initiative traduit sa volonté de construire sa campagne en dialogue direct avec les maires et les représentants territoriaux. Le député cherche manifestement à ancrer son projet présidentiel dans une dynamique de proximité avec les collectivités.

La candidature du parlementaire socialiste intervient dans un contexte où la gauche peine à trouver une unité. Son livre et sa lettre aux élus constituent les premiers jalons d’une campagne qui devra convaincre au-delà des rangs du Parti socialiste et trouver un écho favorable auprès des électeurs et des cadres de la gauche française.