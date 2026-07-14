14 juillet : défilés, cérémonies, hommages… La France célèbre sa fête nationale

La France célèbre ce mardi 14 juillet sa fête nationale. Comme chaque année, cette journée est marquée par le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées, des cérémonies officielles dans tout le pays, des prises d’armes, des remises de décorations, des bals populaires et de nombreuses festivités organisées par les communes. Cette date commémore à la fois la prise de la Bastille du 14 juillet 1789 et la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790, symbole de l’unité nationale.

Un défilé placé sous le signe du « Réveil stratégique de l’Europe »

À Paris, le défilé militaire débute dans la matinée sur les Champs-Élysées, en présence du président de la République, des principales autorités de l’État et de nombreux invités étrangers. L’édition 2026 met à l’honneur le thème du « Réveil stratégique de l’Europe ». Près de 8 500 participants sont mobilisés, dont environ 6 500 militaires à pied. Le cortège comprend également près de 300 véhicules, 95 avions, 35 hélicoptères et 193 chevaux de la Garde républicaine. La Patrouille de France ouvre le défilé aérien, tandis que la Marine nationale, qui célèbre cette année ses 400 ans, occupe une place importante dans la cérémonie.

Un contexte particulier en raison de la Coupe du monde

Cette fête nationale se déroule dans une ambiance inhabituelle. En soirée, l’équipe de France dispute sa demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne. Plusieurs villes ont adapté leur programme afin de permettre au public de suivre la rencontre sur écran géant. À Paris, le traditionnel feu d’artifice de la tour Eiffel a exceptionnellement été avancé au 13 juillet. Ce choix permet d’éviter un chevauchement avec la demi-finale des Bleus. Il marque également les dix ans de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016, qui avait fait 86 victimes.

Un important dispositif de sécurité

Les festivités se déroulent sous une surveillance renforcée. Plusieurs milliers de policiers, gendarmes, militaires et agents de sécurité sont mobilisés, notamment à Paris où les célébrations de la fête nationale coïncident avec la demi-finale de la Coupe du monde. Des périmètres sécurisés, des restrictions de circulation, des contrôles d’accès et l’interdiction de certains objets dangereux sont mis en place afin d’assurer le bon déroulement des cérémonies et des rassemblements populaires.

Des célébrations dans toute la France

Au-delà de Paris, la fête nationale est célébrée dans l’ensemble du territoire. De nombreuses villes organisent des défilés militaires ou civils, des cérémonies patriotiques, des concerts, des bals populaires et des spectacles pyrotechniques. Certaines communes ont toutefois adapté leurs horaires ou avancé leur feu d’artifice au 13 juillet afin de tenir compte du calendrier sportif et de permettre aux habitants de profiter également de la rencontre entre la France et l’Espagne.