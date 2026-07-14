Adolescente tuée après France-Maroc : le chauffeur du camion mis en examen et placé en détention provisoire

Le chauffeur du camion impliqué dans la mort d’une adolescente de 17 ans lors des célébrations de la victoire de l’équipe de France face au Maroc a été mis en examen et placé en détention provisoire. La décision a été annoncée par le parquet d’Avesnes-sur-Helpe. L’homme, âgé de 45 ans, est poursuivi pour homicide involontaire aggravé. Les circonstances aggravantes retenues par la justice sont la conduite en état alcoolique et le fait de ne pas avoir porté secours à la victime après l’accident.

Le drame s’est produit lors des célébrations de la victoire des Bleus

Les faits remontent à la nuit du 9 au 10 juillet, après la qualification de l’équipe de France pour les demi-finales de la Coupe du monde grâce à sa victoire contre le Maroc. À Aulnoye-Aymeries, dans le Nord, de nombreux habitants célébraient le succès des Bleus. Le conducteur du camion s’était rendu dans le centre-ville avec plusieurs connaissances. Plusieurs personnes étaient montées sur le plateau arrière du véhicule, parmi lesquelles la jeune victime de 17 ans. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’adolescente est tombée lorsque le camion a démarré avant d’être écrasée par l’ensemble routier. Malgré l’intervention rapide des secours, elle est décédée sur place. Un mineur, témoin direct de la scène, avait également été hospitalisé en état de choc.

Une enquête qui a conduit à une incarcération

Interpellé immédiatement après les faits, le chauffeur avait été placé en garde à vue. À l’issue de cette mesure, le parquet a ouvert une information judiciaire. Le juge d’instruction a décidé de le mettre en examen, tandis que le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire dans l’attente de la poursuite des investigations.

Jusqu’à 10 ans d’emprisonnement encourus

L’infraction d’homicide involontaire aggravé reprochée au conducteur est passible d’une peine pouvant atteindre 10 ans d’emprisonnement et 150000€ d’amende. Comme toute personne mise en examen, il bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à une éventuelle condamnation définitive.