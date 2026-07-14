Festival d’Avignon : les artistes pressent Macron de stopper les coupes budgétaires

Au Festival d’Avignon, plusieurs figures du spectacle vivant ont lancé un appel solennel à Emmanuel Macron pour demander l’abandon des réductions budgétaires qui touchent le secteur culturel. Lue dimanche soir dans la Cour d’honneur du Palais des papes, leur tribune alerte sur les conséquences de ces décisions pour les compagnies, les salles et les professionnels du spectacle.

Un appel face à une « urgence » culturelle

Signé notamment par les metteurs en scène Julien Gosselin, Rébecca Chaillon, Baptiste Amann ou encore les chorégraphes Bouba Landrille Tchouda et Madeleine Fournier, le texte décrit une situation devenue, selon ses auteurs, intenable. « Les coupes budgétaires à répétition et celles qu’on nous annonce nous obligent à crier, tant il y a urgence », affirment-ils, avant d’interpeller directement le chef de l’État : « Ne soyez pas celui qui aura tout détruit. »

Les signataires estiment que ces restrictions financières fragilisent un modèle culturel construit depuis plusieurs décennies. Ils rappellent également que le budget de la culture représente, selon eux, seulement 0,7 % du budget de l’État, tout en soulignant que le service public de la culture constitue « un bien commun » au même titre que l’école ou l’hôpital.

Des conséquences déjà visibles sur le terrain

Les professionnels dénoncent des effets concrets déjà perceptibles : spectacles annulés, saisons raccourcies, équipes artistiques et techniques fragilisées, ou encore établissements contraints de renoncer à certaines de leurs missions. « Est-ce ce paysage de ruine que vous voulez laisser derrière vous ? », interrogent-ils dans leur tribune.

Cette prise de parole fait suite à une autre lettre adressée au président par 28 structures du spectacle vivant, dont plusieurs opéras et orchestres. Elles protestaient contre la suppression de dotations prévues pour le second semestre 2026. Le ministère de la Culture a indiqué qu’une partie des crédits serait finalement versée, tandis que les 10% restants font toujours l’objet de discussions avec Bercy.