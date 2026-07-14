Insecticides : une ONG dénonce la présence de traces de néonicotinoïdes dans des miels et le Nutella

L’association Agir pour l’environnement affirme avoir détecté des traces de néonicotinoïdes dans douze produits alimentaires, dont plusieurs miels et les versions classique et végétale du Nutella. Selon l’ONG, huit insecticides différents, dont l’acétamipride, ont été retrouvés lors d’analyses réalisées sur dix miels et deux pâtes à tartiner. Elle appelle les autorités françaises et européennes à agir rapidement et demande un moratoire européen sur ces substances.

Les analyses montrent que tous les miels testés contiennent des résidus d’insecticides, avec des niveaux plus élevés dans les produits issus de mélanges de miels importés. Les deux miels biologiques français analysés présentent les concentrations les plus faibles. Côté pâtes à tartiner, les deux références de Nutella contiennent également des traces de huit néonicotinoïdes.

Des taux conformes à la réglementation

Ferrero a réagi en rappelant que ses produits sont fabriqués selon des normes strictes et respectent l’ensemble des réglementations en vigueur en matière de sécurité alimentaire. Le groupe souligne que la simple présence de traces d’une substance ne signifie pas qu’elle présente un risque pour la santé des consommateurs.

Les concentrations relevées dans les miels restent très inférieures à la limite maximale autorisée par la réglementation européenne, fixée à 0,3 mg/kg pour l’acétamipride. En revanche, aucun seuil spécifique n’existe actuellement pour les pâtes à tartiner. Dans ce contexte, l’ONG demande aux parlementaires français de s’opposer à toute réautorisation des néonicotinoïdes, alors qu’un amendement au projet de loi d’urgence agricole prévoit le retour de l’acétamipride et du flupyradifurone.