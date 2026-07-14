BTS agricoles : pourquoi les effectifs s’érodent malgré des besoins croissants dans les exploitations

Alors que le renouvellement des générations agricoles est présenté comme l’un des principaux défis de la décennie, les BTS agricoles peinent toujours à attirer suffisamment d’étudiants. Le paradoxe est d’autant plus frappant que les débouchés restent excellents : selon l’Onisep, 92 % des diplômés de BTSA sont en emploi trois ans après l’obtention de leur diplôme, un taux supérieur à de nombreuses formations de l’enseignement supérieur.

La situation apparaît également sur Parcoursup. Au lancement de la phase complémentaire 2026, près de 2.900 places restaient vacantes dans les seuls BTS agricoles, signe d’un déficit persistant de candidats malgré la diversité des spécialités proposées, de la production animale à la viticulture, en passant par l’agroéquipement, la gestion forestière ou l’aménagement des territoires.

Un déficit d’attractivité malgré des résultats solides

Les établissements agricoles continuent pourtant d’afficher des résultats encourageants. En 2026, 14.002 candidats se sont présentés au BTSA et 11.119 ont obtenu leur diplôme, soit un taux de réussite de 79,4 %. Plus largement, l’enseignement agricole accueille près de 220.000 jeunes, dont 22 % suivent leur formation en apprentissage, et les effectifs de la voie scolaire continuent de progresser depuis deux ans.

Pour autant, cette hausse globale masque des difficultés propres aux BTS. Les responsables d’établissements pointent un déficit d’image persistant. Beaucoup de lycéens associent encore les formations agricoles au seul métier d’agriculteur, alors que les BTSA ouvrent désormais vers les secteurs de l’environnement, de la gestion de l’eau, du paysage, de l’agroalimentaire, de la forêt, de l’énergie ou encore du conseil aux entreprises agricoles. Cette méconnaissance limite le vivier de candidats, notamment dans les zones urbaines.

Le marché de l’emploi reste pourtant très favorable

Les besoins des entreprises demeurent importants. Le renouvellement des exploitants agricoles, le développement des filières agroalimentaires, les enjeux climatiques et la transition écologique créent une demande soutenue pour des profils qualifiés. Malgré un ralentissement général des intentions de recrutement en France en 2026, de nombreux métiers liés à l’agriculture et au vivant continuent de faire partie des secteurs confrontés à des difficultés de recrutement.

Les professionnels estiment également que la concurrence d’autres formations courtes, comme les BTS classiques, les BUT ou certaines écoles spécialisées, détourne une partie des candidats. Le développement de l’apprentissage a aussi modifié les parcours, certains jeunes privilégiant une insertion professionnelle immédiate plutôt qu’un cursus sous statut scolaire.

Un enjeu majeur pour le renouvellement des générations

Cette baisse de l’attractivité intervient à un moment où l’agriculture française doit préparer le départ à la retraite de plusieurs dizaines de milliers d’exploitants dans les prochaines années. Le ministère de l’Agriculture rappelle régulièrement que l’enseignement agricole constitue un levier essentiel pour assurer la souveraineté alimentaire, accompagner la transition écologique et répondre aux besoins des territoires ruraux.

Pour les établissements comme pour les organisations professionnelles, l’enjeu dépasse désormais le simple remplissage des promotions. Il s’agit de mieux faire connaître des formations offrant des débouchés rapides, des taux d’insertion élevés et des métiers en pleine évolution. Sans un regain d’attractivité des BTS agricoles, le renouvellement des compétences pourrait devenir l’un des principaux freins au développement de l’agriculture française au cours de la prochaine décennie.