Entrevue Automobile

La Chine a exporté plus d’un million de voitures en juin 2026

14 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Les exportations automobiles chinoises explosent avec une hausse de 71% sur un an. Le pays s’approche du seuil des 10 millions de véhicules exportés sur l’année.

La Chine a exporté plus d'un million de voitures en juin 2026
La Chine a exporté plus d'un million de voitures en juin 2026

L’industrie automobile chinoise confirme sa montée en puissance sur les marchés internationaux. Les chiffres du mois de juin 2026 affichent un nouveau record avec plus d’un million de véhicules exportés, un niveau jamais atteint auparavant. Cette performance témoigne de l’accélération des ventes à l’étranger pour les constructeurs du pays.

Une croissance de 71% en un an

La progression reste spectaculaire. Les exportations ont bondi de 71% par rapport à juin 2025, poursuivant une dynamique amorcée depuis plusieurs années. Cette croissance soutenue place la Chine sur une trajectoire lui permettant de franchir le cap des 10 millions de véhicules exportés sur l’ensemble de l’année 2026. À titre de comparaison, les exportations s’étaient élevées à 7,1 millions d’unités lors de l’exercice précédent.

Ces résultats illustrent la capacité des marques chinoises à conquérir de nouveaux débouchés, notamment sur les marchés émergents mais aussi européens. La production locale reste compétitive grâce à des coûts maîtrisés et une offre diversifiée, incluant désormais une gamme importante de véhicules électriques.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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