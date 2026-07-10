Renault franchit le cap du million de véhicules électriques produits en France

Renault accélère sa stratégie dans l’électrique. Le groupe automobile a annoncé avoir dépassé le cap symbolique du million de véhicules électriques conçus et produits en France depuis 2010. Une étape que son directeur général, François Provost, présente comme la preuve que la transition vers la mobilité électrique est désormais solidement engagée.

Le constructeur met en avant une dynamique commerciale favorable. Selon François Provost, les immatriculations de voitures électriques ont progressé de 63 % en France au premier semestre, tandis que plus de 70 000 Renault 5 ont déjà été commandées sur le marché français. Il rappelle également que 92 % des conducteurs européens passés à l’électrique ne souhaitent pas revenir à un véhicule thermique.

Renault renforce son outil industriel

Pour accompagner cette montée en puissance, Renault poursuit ses investissements dans son pôle industriel ElectriCity, qui regroupe notamment les sites de Douai, Maubeuge et Ruitz. Le groupe affirme avoir investi 13 milliards d’euros en France depuis 2021 et prévoit d’engager un montant équivalent d’ici 2030 afin de développer la production de véhicules électriques, de moteurs, de batteries, de logiciels et les activités liées à l’économie circulaire.

Le constructeur estime que cette stratégie doit permettre de renforcer la souveraineté industrielle française tout en créant des emplois qualifiés. Renault considère également que l’électrification représente un levier majeur pour accélérer la décarbonation du secteur automobile tout en consolidant une filière industrielle européenne.

Un appel à une stratégie européenne

Le groupe alerte toutefois sur la montée en puissance des constructeurs chinois, qui bénéficieraient, selon François Provost, d’un avantage de compétitivité compris entre 30 % et 40 %. Leur part de marché en Europe serait passée de 2 % à 10 % en moins de deux ans, accentuant la pression concurrentielle sur les industriels européens.

Face à cette évolution, Renault appelle les pouvoirs publics européens à mettre en place une stratégie industrielle plus ambitieuse, fondée sur un cadre réglementaire stable, un soutien renforcé à la recherche et au développement, une fiscalité adaptée pour les sites industriels et des conditions de concurrence jugées plus équitables. Pour le constructeur, l’enjeu est de faire en sorte que la transition vers les véhicules électriques profite également à l’industrie et à l’emploi en Europe.