SK Hynix lève 26,5 milliards de dollars avant son entrée historique à Wall Street

Le fabricant sud-coréen de semi-conducteurs SK Hynix a fixé vendredi le prix de son introduction à la Bourse de New York, une opération qui lui permettra de lever 26,5 milliards de dollars. Déjà coté à la Bourse de Séoul, le groupe renforce ainsi sa présence sur les marchés financiers internationaux alors que la demande mondiale en puces destinées à l’intelligence artificielle continue de progresser.

Cette opération constitue la deuxième plus importante levée de fonds jamais réalisée avant une introduction en Bourse. Elle n’est devancée que par celle de SpaceX, qui avait levé 75 milliards de dollars en juin. L’arrivée de SK Hynix à Wall Street illustre l’intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises du secteur des semi-conducteurs.

Un acteur clé des puces mémoire pour l’intelligence artificielle

Basé à Icheon, au sud-est de Séoul, SK Hynix figure parmi les principaux fabricants mondiaux de puces mémoire. Le groupe fournit notamment des composants essentiels aux centres de données, aux serveurs dédiés à l’intelligence artificielle et aux équipements informatiques de nouvelle génération.

Porté par l’essor des applications d’intelligence artificielle générative, le marché des mémoires à haute performance connaît une forte croissance. Les besoins des entreprises spécialisées dans l’IA alimentent la demande pour ces composants stratégiques, dont SK Hynix est l’un des principaux fournisseurs.

Wall Street continue d’attirer les géants technologiques

Une introduction qui intervient dans un contexte où les grandes entreprises technologiques multiplient les opérations financières afin de financer leurs investissements dans les infrastructures et les nouvelles technologies. Wall Street demeure la place privilégiée pour lever des capitaux de grande ampleur auprès des investisseurs internationaux.

Avec cette levée de 26,5 milliards de dollars, SK Hynix confirme sa volonté d’accélérer son développement sur un marché des semi-conducteurs en pleine transformation, marqué par la compétition autour de l’intelligence artificielle et des capacités de calcul de nouvelle génération.