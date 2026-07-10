Annie-Paule Derczansky revisite un siècle de diplomatie autour de la naissance de l’État d’Israël

L’historienne et journaliste Annie-Paule Derczansky publie Le Projet d’un État juif et les Grandes Puissances (1848-1948), un ouvrage consacré aux origines diplomatiques et politiques de la création de l’État d’Israël. À travers près d’un siècle d’histoire, l’auteure entend revisiter les relations entre le mouvement sioniste et les grandes puissances européennes à partir d’archives et de témoignages peu exploités.

Le livre retrace l’évolution du projet sioniste depuis le milieu du XIXe siècle, dans un contexte marqué par les rivalités entre les empires européens, russe et ottoman. Il analyse le rôle joué par la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne ou encore l’Empire ottoman dans les débats ayant conduit à la reconnaissance d’un espace territorial juif, tout en mettant en lumière les hésitations, les promesses et les revirements diplomatiques de cette période.

Une lecture historique fondée sur des archives inédites

Selon Annie-Paule Derczansky, la naissance de l’État d’Israël ne résulte pas d’un projet porté unanimement par les puissances occidentales, mais d’un processus souvent contrarié par leurs intérêts stratégiques. L’ouvrage revient également sur plusieurs personnalités qui ont joué un rôle déterminant, parmi lesquelles le baron Edmond de Rothschild ou Haïm Arlozorov, afin d’éclairer les mécanismes politiques ayant précédé la création de l’État hébreu.

L’auteure revendique une approche historique fondée sur des archives inédites et une volonté de restituer la complexité des relations entre les dirigeants sionistes, les chancelleries européennes et les populations arabes de l’époque. Son travail couvre une période allant de 1848 à 1948 afin d’apporter un éclairage de long terme sur l’un des dossiers les plus débattus de l’histoire contemporaine.

Une journaliste spécialiste du Proche-Orient

Ancienne journaliste en Israël et au Parlement européen, Annie-Paule Derczansky est également présidente fondatrice de l’association Les Bâtisseuses de paix et chroniqueuse consacrée à la presse arabe sur Radio Shalom. Son parcours nourrit un travail consacré aux relations entre le Proche-Orient, l’Europe et les grandes puissances.

Publié aux éditions Ressouvenances, Le Projet d’un État juif et les Grandes Puissances (1848-1948) compte 338 pages et est proposé au prix de 25 euros. L’ouvrage est disponible depuis juin 2026.