Mariska Hargitay présentera les Emmy Awards le 14 septembre : première femme à ce poste depuis 15 ans

NBC a annoncé que c’est Mariska Hargitay, 62 ans, qui présentera la 78e cérémonie des Emmy Awards, prévue le 14 septembre au Peacock Theater de Los Angeles. Ce choix marque un tournant : aucune femme n’avait tenu ce rôle depuis Jane Lynch en 2011. Avant elle, seules Ellen DeGeneres (en 2001 et 2005) et Heidi Klum, lors d’une présentation collégiale en 2008, avaient occupé cette fonction. La cérémonie est habituellement confiée à des animateurs de late show ou à des humoristes masculins. Ce choix coïncide avec le centenaire de NBC, qui diffuse la cérémonie et qui est aussi la maison de New York, unité spéciale depuis ses débuts en 1999. « Mariska a mérité sa place parmi les icônes de la télévision. Rares sont les acteurs à avoir marqué le petit écran comme elle », a déclaré Jen Neal, vice-présidente exécutive des événements en direct de NBC/Peacock.

27 saisons d’Olivia Benson, un Emmy remporté et huit nominations

Mariska Hargitay est connue pour incarner l’inspectrice Olivia Benson dans New York, unité spéciale depuis 1999, un personnage qui détient le record de présence à l’écran dans une série dramatique américaine en prime time. Elle s’apprête à tourner la 28e saison. Elle a décroché l’Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique en 2006 et a été nommée huit fois dans cette catégorie entre 2004 et 2011. Elle a également remporté un Emmy du meilleur documentaire en 2017 en tant que productrice de I Am Evidence. Son documentaire consacré à sa mère, la star des années 1950 Jayne Mansfield, intitulé My Mom Jayne et diffusé sur HBO, est par ailleurs nominé cette année.

« Un immense honneur » : les mots de l’actrice pour présenter la cérémonie

« Mettre en lumière des histoires importantes a toujours été le fil conducteur de ma carrière », a déclaré Mariska Hargitay dans un communiqué. « C’est un immense honneur d’animer la 78e cérémonie des Emmy Awards, alors que NBC célèbre son centenaire, et de rendre hommage à cette extraordinaire communauté de créateurs. Qu’il s’agisse d’un acteur, d’un réalisateur, d’un costumier ou d’un ingénieur du son, nous partageons tous les mêmes rires, les mêmes larmes et la même impatience de découvrir la suite. »