Après la relaxe de l’animateur, les familles d’élèves de l’école Alphonse-Baudin manifestent leur colère

Deux jours après la relaxe de l’animateur de l’école maternelle Alphonse-Baudin, dans le 11ᵉ arrondissement de Paris, poursuivi pour des agressions sexuelles présumées sur neuf enfants, les familles continuent de dénoncer une décision qu’elles jugent incompréhensible.

Près d’une centaine de personnes se sont rassemblées ce jeudi matin devant l’établissement scolaire afin d’exprimer leur soutien aux enfants et à leurs proches. Les manifestants ont réclamé une meilleure prise en compte de la parole des mineurs dans les procédures judiciaires et un renforcement des dispositifs de protection au sein des établissements scolaires.

Les familles réclament des évolutions

Plusieurs élus parisiens ont participé au rassemblement, parmi lesquels les conseillers de Paris David Belliard et Laëtitia Vipard, venus apporter leur soutien aux familles. L’animateur avait été poursuivi pour des agressions sexuelles présumées sur neuf enfants de maternelle. À l’issue du procès, le tribunal l’a relaxé, estimant que les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir sa culpabilité au-delà du doute raisonnable. Cette décision a suscité une vive émotion parmi les parents, qui affirment que leur mobilisation se poursuivra afin de défendre les enfants concernés et d’obtenir des évolutions dans le traitement judiciaire de ce type d’affaires.