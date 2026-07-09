Haute-Vienne : un incendie d’une ampleur inédite ravage Magnac-Laval, les secours toujours mobilisés

La Haute-Vienne a été confrontée mercredi à l’un des plus importants incendies de végétation de son histoire récente. Déclenché sur la commune de Magnac-Laval, dans le nord du département, le sinistre a parcouru de vastes surfaces de champs et de sous-bois, détruisant également deux bâtiments agricoles.

Face à la progression rapide des flammes, alimentées par des conditions météorologiques particulièrement favorables aux départs de feu, un important dispositif de lutte a été déployé. Des centaines de sapeurs-pompiers, appuyés par des moyens terrestres et aériens, ont été mobilisés afin de protéger les habitations et limiter la propagation de l’incendie.

Selon les témoignages recueillis sur place, de nombreux agriculteurs ont également participé aux opérations en utilisant leurs tracteurs pour créer des pare-feu et tenter de contenir les flammes. Malgré ces efforts, plusieurs parcelles agricoles et zones boisées ont été fortement endommagées.

Une mobilisation qui se poursuit

Les secours restent pleinement engagés ce jeudi afin de traiter les nombreux points chauds et d’éviter toute reprise du feu, alors que la canicule et la sécheresse continuent d’accroître le risque d’incendie dans une grande partie du territoire.

Depuis le début du mois de juillet, plusieurs milliers d’hectares sont déjà partis en fumée, notamment dans les Pyrénées-Orientales, où un incendie majeur continue de mobiliser d’importants moyens de secours. Les autorités appellent une nouvelle fois la population à la plus grande vigilance afin de limiter les risques de nouveaux départs de feu.