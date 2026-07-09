Jimmy Mohamed totalement écarté de France Télévisions après des accusations de violences conjugales

Déjà écarté du JT, Jimmy Mohamed a été mis temporairement en retrait total de l’antenne par France Télévisions après des accusations publiques de harcèlement et de violences formulées par son épouse, avec laquelle il serait en cours de divorce. Le médecin et animateur, visage du Mag de la santé, ne sera donc pas présent à l’antenne tant que la situation n’aura pas été clarifiée.

La direction de France Télévisions a confirmé cette décision hier lors d’une conférence de presse. Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes du groupe public, a expliqué que cette mise en retrait était décidée « pour permettre la clarification de la situation dans le respect de chacune des parties ».

France Télévisions invoque le principe de précaution

La direction du groupe public présente cette décision comme une mesure temporaire. Stéphane Sitbon-Gomez a indiqué que France Télévisions applique un principe de précaution lorsqu’une personnalité apparaissant à l’antenne fait l’objet d’une mise en cause personnelle. Il a précisé que les personnes concernées peuvent alors se mettre en retrait de manière provisoire. Aucune date de retour n’a été donnée. La direction a simplement indiqué que Jimmy Mohamed pourrait reprendre sa place lorsque la situation sera clarifiée. En attendant, son absence modifie l’organisation du Mag de la santé, dont la nouvelle formule devait associer Jimmy Mohamed et Flavie Flament.

Flavie Flament seule à l’antenne

France Télévisions a décidé de ne pas remplacer Jimmy Mohamed pendant son absence. Flavie Flament assurera donc seule la présentation du Mag de la santé. La direction assure toutefois que l’émission conservera une présence médicale autour de la table, afin de maintenir l’identité du programme consacré à la santé. Stéphane Sitbon-Gomez a été clair sur ce point : « Flavie sera bien accompagnée et Jimmy Mohamed ne sera pas remplacé. » Le groupe public veut ainsi préserver la structure de l’émission sans installer un nouveau présentateur à la place du médecin.

Des accusations publiques suite à une séparation

Jimmy Mohamed est accusé publiquement par son épouse, Souailla Mohamed, de violences psychologiques et physiques dans le cadre d’une séparation conflictuelle. Elle a notamment publié sur Instagram plusieurs photos montrant des hématomes sur les bras, en affirmant que ces blessures lui auraient été causées par le médecin.

Dans une story Instagram, elle a également évoqué des insultes, des menaces et des pressions depuis sa demande de divorce. Ces accusations avaient déjà été formulées à deux reprises depuis le mois de décembre, avant de prendre une nouvelle ampleur avec la publication des photos.

Jimmy Mohamed conteste les accusations

Jimmy Mohamed nie les accusations portées contre lui. Dans un communiqué publié sur Instagram, il affirme n’avoir « jamais exercé de violences, quelles qu’elles soient, envers la mère de mes enfants ». Il explique avoir d’abord choisi de ne pas s’exprimer publiquement afin de préserver ses enfants et de traverser cette séparation dans l’intimité.

À ce stade, la mise en retrait de France Télévisions reste donc une mesure provisoire et ne vaut pas condamnation. Le groupe public dit attendre que la situation soit clarifiée avant d’envisager son retour à l’antenne.