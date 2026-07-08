France 2 confirme le retour de «L’Heure de vérité» avec Caroline Roux

France 2 confirme le retour de L’Heure de vérité, son émission politique portée par Caroline Roux. Le programme fera son retour à l’antenne avec un plateau renforcé autour de la journaliste, déjà installée comme l’une des figures politiques de la chaîne publique. Ce retour marque la volonté de France 2 de réinstaller un rendez-vous politique identifiable, à l’approche d’une période électorale dense. L’émission doit conserver son principe central : confronter les responsables politiques à des questions directes, dans un format construit autour de l’entretien, du débat et de la contradiction.

Caroline Roux entourée de Benjamin Duhamel, Eugénie Bastié et Thomas Porcher

Caroline Roux ne sera pas seule à l’antenne. France 2 annonce la présence de Benjamin Duhamel, Eugénie Bastié, Thomas Porcher, Maryse Burgot et Neïla Latrous. Cette équipe réunira des profils venus de l’information politique, du commentaire, de l’économie et du terrain. Benjamin Duhamel apportera son expérience du débat politique et des entretiens en plateau. Eugénie Bastié sera également présente dans le dispositif, tout comme Thomas Porcher, habitué aux prises de parole économiques et sociales. Maryse Burgot, grand reporter, et Neïla Latrous, journaliste politique, complètent cette nouvelle configuration.

Un format centré sur l’entretien politique

L’Heure de vérité repose sur un principe simple : placer une personnalité politique face à des journalistes et éditorialistes, avec des questions portant sur l’actualité, les choix de fond, les contradictions et les engagements publics. L’émission doit permettre de traiter les sujets politiques dans un cadre plus long qu’une interview classique de journal télévisé. France 2 cherche ainsi à donner plus de place à l’explication politique en soirée, dans un contexte où les débats publics occupent une place centrale à la télévision et sur les réseaux sociaux.

France 2 réinstalle une marque connue du débat politique

Le titre L’Heure de vérité renvoie à une émission historique de la télévision française, longtemps associée aux grands rendez-vous politiques. Sa relance par France 2 s’inscrit dans une stratégie de retour à des formats forts, identifiables et construits autour de personnalités publiques confrontées à plusieurs interlocuteurs. Avec Caroline Roux à la présentation et une équipe composée de Benjamin Duhamel, Eugénie Bastié, Thomas Porcher, Maryse Burgot et Neïla Latrous, France 2 entend faire de cette émission un rendez-vous politique régulier de sa grille.