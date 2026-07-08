T18 : Yves Calvi remplace Laurent Ruquier et lance Chez Calvi le samedi soir

Lancée en juin 2025, la chaîne T18 va entamer sa deuxième saison avec Yves Calvi parmi ses principales recrues. Le journaliste succède à Laurent Ruquier sur la case culturelle du samedi soir et présentera une nouvelle émission intitulée Chez Calvi.

Le programme sera diffusé chaque samedi de 20h00 à 21h00. Yves Calvi arrive sur T18 tout en conservant sa présence sur LCI, où il reste l’un des visages de la chaîne d’information.

Yves Calvi prend la suite de Chez Ruquier

Avec Chez Calvi, T18 garde une émission consacrée à la culture, dans la continuité de Chez Ruquier, précédemment incarnée par Laurent Ruquier. Yves Calvi a présenté son arrivée comme un choix cohérent avec son parcours et ses références personnelles. Devant la presse, il a déclaré : « J’arrive dans un univers qui me semble proche ». Le journaliste a également expliqué son lien avec le monde culturel : « Je suis un fils d’artiste. C’est un monde que je connais mais qui peut m’impressionner ».

T18 veut installer sa marque

Le patron de la chaîne, Christopher Baldelli, défend le développement de T18 avec l’idée que « la télévision n’est pas encore morte ». La chaîne, encore récente, cherche à consolider sa grille après son lancement et à installer des rendez-vous identifiables pour sa deuxième saison. L’arrivée d’Yves Calvi donne à T18 un nom connu du paysage audiovisuel, associé à l’information, aux débats et aux entretiens. Son émission du samedi soir doit désormais porter la case culturelle de la chaîne.

Laurent Ruquier se tourne davantage vers le théâtre

Laurent Ruquier, qui occupait cette case avec Chez Ruquier, va se consacrer davantage au théâtre. Ce choix suit le rachat, au printemps, de deux salles parisiennes. Son départ ne bouleverse pas l’ensemble de la grille de T18. La chaîne conserve une grande partie de ses programmes, tout en procédant à quelques ajustements pour sa nouvelle saison.

Julie Andrieu et Chloé Nabédian aussi à l’antenne

Julie Andrieu poursuivra Les Voyages de Julie, notamment en Espagne. La journaliste culinaire racontera aussi « la saga des restaurants » à travers l’histoire, dans un programme consacré à la culture gastronomique. Chloé Nabédian présentera de son côté une nouvelle émission hebdomadaire consacrée au quotidien des animaux. T18 avance donc vers sa deuxième saison avec une grille centrée sur la culture, la découverte, la gastronomie et les nouveaux rendez-vous incarnés.