Trump rassure les alliés de l’OTAN sur l’engagement des États-Unis dans l’Alliance

Le président américain Donald Trump a assuré mercredi aux dirigeants des pays membres de l’OTAN qu’il souhaitait maintenir les États-Unis au sein de l’Alliance atlantique, lors d’une réunion à huis clos organisée en marge du sommet de l’OTAN à Ankara, selon une source proche des discussions citée par Reuters.

Cette déclaration intervient alors que les interrogations persistent depuis plusieurs années sur l’engagement de Washington envers l’OTAN, en raison des critiques répétées de Donald Trump à l’égard de certains alliés qu’il juge insuffisamment investis dans leur propre défense.

Au cours de cette réunion, le président américain aurait également indiqué que les États-Unis étaient prêts à poursuivre les ventes d’armes à leurs partenaires de l’Alliance, sans condition liée à l’usage qui pourrait en être fait, selon la même source, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat en raison du caractère confidentiel des échanges.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions internationales, marqué notamment par la guerre en Ukraine et les préoccupations croissantes concernant la sécurité en Europe. Elles visent à rassurer les alliés sur la volonté de Washington de conserver un rôle central au sein de l’OTAN.

Le sommet d’Ankara réunit les dirigeants des pays membres de l’Alliance pour discuter des principaux défis sécuritaires, du renforcement des capacités de défense et de la poursuite du soutien aux partenaires confrontés aux menaces régionales.