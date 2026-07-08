La Russie intensifie le brouillage de Starlink pour contrer les drones ukrainiens

La Russie renforce ses moyens de lutte contre les drones ukrainiens en déployant des systèmes de brouillage visant le réseau satellitaire Starlink d’Elon Musk, devenu un élément clé des opérations de Kiev. Selon plusieurs commandants et pilotes de drones ukrainiens interrogés par Reuters, Moscou multiplie également les techniques de camouflage pour limiter l’efficacité des frappes à longue portée.

Depuis plusieurs mois, l’Ukraine s’appuie sur des drones de frappe de moyenne portée capables d’atteindre des objectifs situés à plusieurs dizaines de kilomètres derrière les lignes russes. Souvent pilotés grâce à la connexion fournie par Starlink, ces appareils ont permis de cibler des dépôts de carburant, des systèmes de défense aérienne, des centres de commandement et des axes logistiques, contribuant notamment à provoquer des pénuries de carburant en Crimée occupée.

Face à cette menace, les forces russes auraient déployé de puissants brouilleurs destinés à perturber les communications satellitaires utilisées par les drones ukrainiens. D’après les militaires interrogés, Moscou cherche également à dissimuler ses convois et ses équipements militaires en les camouflant ou en utilisant des véhicules civils afin de compliquer leur identification depuis les airs.

Reuters s’est rendu auprès du 422e régiment ukrainien de systèmes sans pilote, déployé dans la région de Zaporijjia, où plusieurs commandants ont décrit une adaptation rapide des tactiques russes. Selon eux, la guerre des drones est devenue une véritable course technologique, chaque camp développant en permanence de nouvelles méthodes pour neutraliser les capacités de l’adversaire.

Cette évolution illustre l’importance croissante de la guerre électronique dans le conflit. Alors que les drones jouent un rôle central sur le champ de bataille, la capacité à protéger ou à perturber les communications satellitaires est désormais considérée comme un enjeu stratégique majeur pour les deux camps.