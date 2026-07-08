Zelensky signe des accords sur les drones avec trois pays européens

L’Ukraine a conclu mardi des accords de coopération en matière de drones militaires avec le Danemark, les Pays-Bas et l’Estonie. Volodymyr Zelensky a annoncé préparer des accords similaires avec l’Allemagne, la Finlande, la Norvège et le Canada.

L’Ukraine a conclu mardi des accords de coopération en matière de drones militaires avec le Danemark, les Pays-Bas et l’Estonie. Volodymyr Zelensky a annoncé préparer des accords similaires avec l’Allemagne, la Finlande, la Norvège et le Canada.

Ces signatures s’inscrivent dans le cadre d’un mécanisme lancé par Kiev début juillet, qui ouvre à ses partenaires la possibilité d’acheter des armes et des technologies ukrainiennes et de travailler directement avec les fabricants du pays. Le ministre de la Défense, Mykhaïlo Fedorov, avait posé une condition préalable : que l’approvisionnement de l’armée ukrainienne soit d’abord garanti avant toute exportation.

L’Ukraine a développé, au fil de plus de quatre ans de guerre contre la Russie, une expertise reconnue dans le domaine des drones et de la lutte antidrone. Elle a également bâti en peu de temps une capacité de production de missiles, dont le missile de croisière Flamingo. Ces atouts technologiques restent cependant insuffisants pour contrer l’intégralité des frappes russes quotidiennes, notamment les missiles balistiques.

La journée a aussi été marquée par une annonce judiciaire troublante : le Parquet ukrainien a ouvert une enquête sur des détournements de fonds estimés à 7 milliards d’hryvnias, soit environ 137 millions d’euros, dans le cadre de contrats de fourniture de drones aux forces armées. Les enquêteurs examinent l’hypothèse d’un gonflement artificiel des prix par les entreprises attributaires des marchés du ministère de la Défense. Des perquisitions ont permis de découvrir d’importantes sommes en liquide, mais aucune arrestation n’a été annoncée à ce stade.

En marge de ces annonces, Zelensky a pris la parole devant des industriels et des responsables de l’Otan lors du sommet de l’Alliance. Il a défendu l’adhésion de son pays à l’organisation, affirmant que l’Ukraine pourrait y apporter des capacités de défense « extraordinaires ». « L’Ukraine a sa place au sein de l’Otan, car l’Otan avec l’Ukraine est l’alliance de l’avenir », a-t-il déclaré. Les États-Unis de Donald Trump s’opposent toutefois à cette adhésion.

Le président ukrainien a également réclamé davantage de « détermination » de la part des alliés sur la défense aérienne, citant en particulier le besoin de missiles Patriot américains, particulièrement efficaces contre les missiles balistiques russes. Les stocks disponibles restent limités après des semaines de conflit au Moyen-Orient. Depuis 2022, l’Ukraine a reçu plus de 214 milliards d’euros d’aide des pays européens et plus de 115 milliards d’euros des États-Unis, selon les chiffres de l’institut allemand Kiel.