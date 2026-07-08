Le cercueil d’Ali Khamenei arrive à Najaf, haut lieu du chiisme, pour de nouvelles cérémonies funéraires

Le cercueil du guide suprême iranien, Ali Khamenei, est arrivé mardi dans la ville sainte de Najaf, après les cérémonies funéraires organisées en Iran. Cette étape marque le début d’une nouvelle série d’hommages dans l’un des lieux les plus sacrés de l’islam chiite, plusieurs mois après la mort de Khamenei lors de frappes aériennes américano-israéliennes menées le 28 février.

Selon la télévision d’État irakienne, le cercueil a été accueilli à l’aéroport international de Najaf par le Premier ministre irakien Ali al-Zaidi, accompagné de plusieurs hauts responsables politiques et religieux du pays.

Le président iranien Massoud Pezeshkian est également arrivé à Najaf afin de participer aux cérémonies. La réception officielle a réuni des responsables irakiens ainsi que d’importantes figures religieuses chiites avant le début d’une procession à travers la ville.

Najaf occupe une place centrale dans le chiisme puisqu’elle abrite le mausolée de l’Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre du prophète Mahomet. La ville est l’un des principaux lieux de pèlerinage pour les fidèles chiites du monde entier.

Les autorités prévoient une importante procession publique mercredi, susceptible de rassembler des foules venues d’Irak, d’Iran et d’autres pays de la région pour rendre un dernier hommage à Ali Khamenei. Ces cérémonies interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales, plusieurs mois après les frappes ayant entraîné sa mort.