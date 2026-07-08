À Trinité-et-Tobago, un grand chef d’entreprise conteste sa détention dans une affaire de complot contre la Première ministre

L’homme d’affaires Dominic Hadeed et son épouse, Genevieve Hadeed, ont déposé mardi un recours contre leur détention à Trinité-et-Tobago, où ils sont accusés d’avoir participé à un complot visant à assassiner plusieurs hauts responsables du gouvernement, dont la Première ministre Kamla Persad-Bissessar.

Dominic Hadeed est le propriétaire de Blue Waters, une société trinidadienne spécialisée dans l’eau embouteillée et les systèmes de filtration. Les autorités l’accusent d’avoir conspiré pour assassiner la cheffe du gouvernement, le procureur général ainsi que d’autres membres de l’exécutif.

Le couple rejette catégoriquement l’ensemble des accusations. Dans son recours, il affirme qu’aucune preuve ne démontre l’existence d’un quelconque complot et soutient qu’un tel projet n’a jamais existé. Les Hadeed soulignent également n’avoir jamais été poursuivis ni condamnés pour une infraction auparavant.

Les deux époux estiment que leur détention est motivée par des raisons politiques. Ils affirment être visés en raison de leur appartenance à une minorité ethnique perçue comme favorable à l’opposition, dénonçant une mesure de représailles plutôt qu’une procédure fondée sur des éléments de preuve.

La justice de Trinité-et-Tobago devra désormais examiner leur recours et déterminer si leur maintien en détention est justifié, tandis que cette affaire continue de susciter une vive attention dans le pays en raison de la gravité des accusations visant un entrepreneur de premier plan.