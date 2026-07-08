Cuba rétablit en partie son réseau électrique, mais des millions d’habitants restent plongés dans le noir

Les autorités cubaines ont annoncé mardi avoir rétabli la majeure partie du réseau électrique national après une nouvelle panne généralisée, la troisième depuis le début de l’année. Malgré cette remise en service partielle, des millions de Cubains demeurent privés d’électricité, le pays étant confronté à une grave pénurie de carburant que La Havane attribue au blocus américain.

Selon les autorités, le réseau électrique a été reconnecté entre Pinar del Río, à l’extrême ouest de l’île, et Holguín, dans l’est du pays. En revanche, Santiago de Cuba, deuxième plus grande ville du pays, restait privée d’électricité mardi soir.

Dans la capitale, La Havane, environ les deux tiers des quartiers avaient retrouvé le courant avant qu’une nouvelle panne importante ne touche de nouveau la ville en fin de journée, interrompant une partie des efforts de rétablissement.

Les autorités cubaines n’ont pas encore expliqué avec précision les causes de la panne nationale survenue lundi. Celle-ci a plongé pendant toute une nuit dans l’obscurité une population d’environ dix millions d’habitants, déjà confrontée à des difficultés économiques persistantes.

Le gouvernement affirme que le pays ne parvient actuellement à produire qu’environ un tiers de l’électricité nécessaire pour répondre à la demande nationale. Il attribue cette situation au blocus américain sur les approvisionnements en carburant, qui limite fortement les capacités de production des centrales électriques de l’île.

Cette nouvelle crise énergétique illustre les difficultés croissantes auxquelles Cuba est confrontée pour assurer l’alimentation électrique de sa population, alors que les coupures de courant se multiplient et continuent de peser sur la vie quotidienne ainsi que sur l’activité économique du pays.