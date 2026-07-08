Les États-Unis frappent l’Iran après des attaques contre des navires dans le détroit d’Ormuz

L’armée américaine a annoncé mardi avoir lancé une série de frappes contre l’Iran en réponse à des attaques attribuées à Téhéran contre trois navires commerciaux transitant par le détroit d’Ormuz. Il s’agit des premières opérations militaires américaines connues contre l’Iran depuis la fin du mois dernier, marquant une nouvelle escalade des tensions entre les deux pays.

Dans un communiqué, le United States Central Command (CENTCOM) a indiqué que ses forces avaient engagé « une série de frappes puissantes » visant à infliger de lourdes pertes à l’Iran en ciblant ses capacités liées aux attaques contre la navigation commerciale.

Selon un porte-parole de l’armée américaine, les frappes ont été décidées en réaction à ce que Washington qualifie d’attaques iraniennes contre des navires marchands dans le détroit d’Ormuz. Les autorités américaines estiment que ces actions constituaient une violation manifeste du cessez-le-feu en vigueur et représentaient une menace directe pour la sécurité du trafic maritime international.

Les autorités américaines n’ont pas précisé quelles installations ou quels objectifs avaient été visés lors de l’opération. De leur côté, des médias iraniens ont rapporté que six projectiles avaient frappé la zone portuaire de Taheroui, située à Sirik, dans le sud de l’Iran.

Cette nouvelle intervention militaire intervient dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Téhéran. Les deux pays avaient déjà échangé plusieurs jours de frappes et de contre-frappes à la fin du mois dernier, avant la mise en place d’un cessez-le-feu fragile. Les récents incidents en mer, notamment les attaques contre des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz, font craindre une reprise des hostilités et une nouvelle dégradation de la sécurité dans cette région stratégique pour le commerce mondial de l’énergie.