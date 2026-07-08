Les États-Unis accusés d’avoir transmis des données de demandeurs d’asile à l’Iran, Washington dément fermement

Une plainte déposée devant la justice américaine accuse l’administration du président Donald Trump d’avoir illégalement transmis au gouvernement iranien des informations confidentielles concernant des ressortissants iraniens ayant demandé l’asile aux États-Unis. L’administration américaine a catégoriquement rejeté ces accusations.

L’action en justice a été engagée par des avocats du Public Citizen Litigation Group, qui représentent le Iranian American Legal Defense Fund. Les plaignants demandent notamment la nomination d’un contrôleur indépendant chargé de surveiller les pratiques de partage d’informations des autorités américaines.

Selon la plainte, une politique mise en place l’année précédente aurait permis la transmission à l’Iran de données confidentielles extraites des dossiers d’immigration de demandeurs d’asile iraniens. Les avocats estiment que cette pratique aurait pu mettre en danger des personnes ayant fui leur pays pour échapper à des persécutions.

La plainte souligne que de nombreux demandeurs d’asile concernés seraient des manifestants pro-démocratie, des membres de minorités religieuses, notamment des chrétiens évangéliques, ou encore des personnes appartenant à la communauté LGBTQ+, qui cherchent refuge aux États-Unis en raison des risques auxquels ils sont exposés en Iran.

Les plaignants affirment également que cette politique se serait poursuivie malgré les fortes tensions entre Washington et Téhéran, notamment après les frappes américaines contre l’Iran l’année précédente, la répression des manifestations par les autorités iraniennes et le conflit opposant les États-Unis, Israël et l’Iran à partir de la fin du mois de février.

L’administration Trump a pour sa part rejeté l’ensemble de ces accusations, niant avoir communiqué des informations confidentielles sur des demandeurs d’asile au gouvernement iranien. L’affaire devra désormais être examinée par la justice américaine, qui sera appelée à déterminer si les pratiques dénoncées ont effectivement eu lieu et si elles contreviennent au droit américain.