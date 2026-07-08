Neuf pays lancent un projet de banque mondiale de la défense pour financer le réarmement des alliés

Neuf pays se sont engagés à créer une nouvelle banque mondiale dédiée au financement de la défense, de la sécurité et de la résilience, a annoncé mardi le Premier ministre canadien Mark Carney. Présentée en marge du sommet de l’OTAN à Ankara, cette initiative vise à faciliter le réarmement des pays alliés en mobilisant des financements à faible coût pour des projets militaires.

Selon Mark Carney, l’Albanie, la Belgique, la Grèce, la Lettonie, le Luxembourg, la Roumanie, la Turquie et l’Ukraine ont rejoint le Canada pour soutenir la création de cette future institution, baptisée Banque pour la défense, la sécurité et la résilience (DSRB). Son siège sera établi au Canada.

L’objectif affiché est de lever jusqu’à 100 milliards de livres sterling, soit environ 134 milliards de dollars, afin de financer à moindre coût des programmes liés à la défense. La future banque prévoit également de proposer des garanties de prêts aux banques privées qui financent des entreprises du secteur de la défense, afin de faciliter l’accès aux capitaux.

La liste des premiers participants ne comprend toutefois aucun autre membre du G7 en dehors du Canada, ce qui pourrait limiter, dans un premier temps, la capacité financière de l’institution. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, a néanmoins assuré que la banque resterait ouverte à l’adhésion de nouveaux États.

Pour Linus Terhorst, spécialiste du Royal United Services Institute, ces premiers engagements permettent au projet de démarrer, même si ses promoteurs espéraient obtenir le soutien de grandes puissances européennes dès son lancement.

Les pays participants souhaitent désormais faire ratifier les accords nécessaires afin que la Banque pour la défense, la sécurité et la résilience puisse être officiellement lancée en 2027. Cette initiative s’inscrit dans un contexte d’augmentation des dépenses militaires au sein des pays alliés et de recherche de nouveaux mécanismes de financement pour soutenir les capacités de défense.