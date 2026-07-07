Le Royaume-Uni et les Pays-Bas concluent un partenariat militaire de 3,2 milliards de dollars pour renforcer l’OTAN

Le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont signé mardi un partenariat maritime d’une valeur de 2,4 milliards de livres sterling, soit environ 3,2 milliards de dollars, destiné à moderniser les capacités amphibies de leurs forces armées. L’accord prévoit notamment la construction de nouveaux navires de transport amphibies pour les deux pays.

Selon le gouvernement britannique, ce partenariat permettra aux forces britanniques et néerlandaises de disposer de plateformes de nouvelle génération destinées à soutenir leurs unités amphibies. L’initiative s’inscrit dans le cadre des efforts de renforcement des capacités militaires des alliés de l’OTAN.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a salué cet accord, signé en marge du sommet de l’OTAN organisé à Ankara, en Turquie. Il a affirmé que la coopération entre les deux pays contribuerait à améliorer les capacités de l’Alliance atlantique.

« En combinant l’expertise industrielle du Royaume-Uni avec l’expérience néerlandaise en matière de conception et de navigation maritime pour fournir des plateformes de premier ordre à nos forces amphibies d’élite, ce partenariat renforcera l’OTAN », a déclaré Keir Starmer dans un communiqué.

L’accord a été signé avec le Premier ministre néerlandais Rob Jetten. Il intervient dans un contexte où plusieurs pays européens accélèrent leurs investissements dans la défense et renforcent leur coopération militaire face à l’évolution des défis sécuritaires sur le continent.