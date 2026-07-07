La Corée du Nord accuse le Japon de préparer une force militaire « offensive » et dénonce son réarmement

La Corée du Nord a accusé mardi le Japon d’abandonner sa politique traditionnellement défensive et de se transformer en puissance militaire offensive. Dans un commentaire diffusé par l’agence officielle nord-coréenne KCNA, Pyongyang affirme que les capacités militaires japonaises représentent une menace réelle et non une simple hypothèse.

L’agence nord-coréenne a notamment critiqué les projets japonais de développement de sous-marins sans équipage capables de mener des opérations contre des navires ennemis. Selon KCNA, ces appareils pourraient transporter des torpilles et des mines navales, puis être déployés à proximité des côtes de pays voisins afin de permettre des attaques préventives en cas de conflit.

Pyongyang accuse Tokyo d’avoir abandonné sa doctrine de défense exclusivement orientée vers la protection du territoire national, affirmant que les forces armées japonaises seraient devenues une « force résolument offensive et agressive ». Le ministère japonais des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La Corée du Nord a également dénoncé les efforts du Japon pour développer et produire en grande quantité des missiles à longue portée fabriqués localement. KCNA a cité le développement d’un nouveau missile balistique pouvant atteindre une portée de 3 000 kilomètres, ainsi que le renforcement des capacités japonaises avec des missiles antinavires améliorés, des planeurs hypersoniques et l’acquisition de missiles étrangers comme les Tomahawk américains.

Ces accusations interviennent alors que Pyongyang accélère lui-même la modernisation de ses forces navales. L’agence KCNA a récemment rapporté que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait assisté au lancement d’un missile de croisière stratégique et à des essais d’armements embarqués sur le nouveau destroyer Kang Kon, un navire de 5 000 tonnes.

Kim Jong-un a appelé à renforcer les capacités navales de son pays et ordonné que ce bâtiment soit mis en service dans un délai de deux mois. La Corée du Nord avait déjà présenté récemment son destroyer Choe Hyon, également d’un poids de 5 000 tonnes, ainsi que des projets de construction de navires de guerre plus importants pouvant atteindre 10 000 tonnes.

Cette escalade verbale intervient dans un contexte de tensions accrues en Asie de l’Est, où le Japon renforce progressivement ses capacités militaires face aux menaces régionales, tandis que la Corée du Nord poursuit son programme de modernisation de ses forces armées.