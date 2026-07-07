Malgré sa condamnation, Marine Le Pen annonce sa candidature à l’élection présidentielle de 2027

Quelques heures après sa condamnation par la cour d’appel de Paris dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national, Marine Le Pen a confirmé qu’elle serait candidate à l’élection présidentielle de 2027. Invitée du journal de 20 heures de TF1, la dirigeante du Rassemblement national a annoncé qu’elle allait se pourvoir en cassation, estimant que ce recours lui permettra de mener campagne sans porter de bracelet électronique.

Condamnée en appel mais toujours en lice pour 2027

Plus tôt dans la journée, la cour d’appel de Paris avait reconnu Marine Le Pen coupable de détournement de fonds publics dans l’affaire des assistants parlementaires européens de l’ancien Front national. Elle a été condamnée à trois ans de prison, dont deux avec sursis. L’année de prison ferme doit être exécutée sous bracelet électronique. La députée du Pas-de-Calais a également été condamnée à 100.000 euros d’amende et à une peine d’inéligibilité de 45 mois, dont 30 mois avec sursis.

Au cours de son arrêt, la cour a estimé que les faits étaient « graves » et relevaient d’un « mode de fonctionnement » ayant permis de détourner des fonds européens pendant plusieurs années, tout en soulignant qu’aucun enrichissement personnel n’avait été retenu contre les prévenus. D’autres anciens responsables du Front national ont également été condamnés, parmi lesquels Fernand Le Rachinel.

« Je suis candidate à l’élection présidentielle »

Invitée du 20 heures de TF1 quelques heures après le jugement, Marine Le Pen a annoncé sans ambiguïté qu’elle maintenait sa candidature à l’élection présidentielle de 2027.

« Je suis candidate à l’élection présidentielle », a-t-elle déclaré, précisant qu’elle allait former un pourvoi en cassation. Selon elle, ce recours suspend les effets de la peine de bracelet électronique, ce qui lui permettra de conduire sa campagne dans des conditions normales.

La dirigeante du RN a également estimé que « l’inéligibilité posait un énorme problème démocratique » et a affirmé vouloir « aller au bout des voies de recours » afin de défendre son innocence dans ce dossier.

Jordan Bardella sera son Premier ministre si elle est élue

Au cours de cette même interview, Marine Le Pen a également affirmé que, si elle remportait l’élection présidentielle de 2027, Jordan Bardella serait nommé Premier ministre.

Cette prise de parole met fin aux interrogations qui entouraient la stratégie du Rassemblement national après la décision de justice. Malgré sa condamnation en appel, Marine Le Pen entend poursuivre sa bataille judiciaire devant la Cour de cassation tout en restant engagée dans la course à l’Élysée.