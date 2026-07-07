François Ruffin veut supprimer les avantages accordés aux anciens chefs de l’État

Le député François Ruffin a annoncé le dépôt d’une proposition de loi visant à mettre fin aux moyens matériels financés par l’État dont bénéficient les anciens présidents de la République. Également candidat à l’élection présidentielle, il estime que ce dispositif représente une dépense injustifiée pour les finances publiques.

Le texte prévoit de supprimer les avantages actuellement accordés aux anciens locataires de l’Palais de l’Élysée, parmi lesquels un cabinet de collaborateurs, des agents de service, un véhicule avec chauffeur ainsi que la prise en charge de locaux et de certaines dépenses liées à leurs anciennes fonctions.

Le coût du dispositif pointé du doigt

Dans son argumentaire, François Ruffin affirme que ces avantages représentent plusieurs millions d’euros par an pour l’État. Il cite notamment les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, dont les moyens mis à disposition reposent sur les règles actuellement en vigueur.

Le député fait également valoir qu’en cas d’élection à la présidence de la République, il entendrait limiter sa propre rémunération au niveau du salaire minimum, une mesure qu’il présente comme cohérente avec sa volonté de réduire les dépenses liées à la fonction présidentielle.