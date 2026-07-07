Assassinat de Charlie Kirk : de nouvelles images de surveillance présentées à l’audience préliminaire

Des images de vidéosurveillance montrant un homme courant sur un toit après la mort de Charlie Kirk ont été diffusées mardi lors de l’audience préliminaire du suspect Tyler Robinson, devant un tribunal de l’Utah.

Les procureurs ont présenté ces nouvelles séquences lors du deuxième jour d’audience. On y voit un homme traverser en courant un toit du campus de l’Utah Valley University, puis sauter au sol en tenant un objet non identifié. Les enquêteurs affirment qu’il s’agit de Tyler Robinson, 23 ans, accusé d’avoir abattu le militant conservateur Charlie Kirk le 10 septembre 2025 alors qu’il prenait la parole devant un public universitaire.

David Hull, enquêteur principal du Bureau d’investigation de l’État de l’Utah, a guidé le tribunal à travers les différentes séquences. Selon son témoignage, les caméras auraient capturé Robinson à plusieurs reprises sur le campus ce jour-là. Son véhicule est d’abord filmé entrant dans un parking, puis un homme portant une chemise bordeaux, des chaussures Converse et un short gris ou kaki est vu se déplacer à pied.

Le même individu serait revenu sur le campus environ quatre-vingt-dix minutes avant la fusillade, cette fois vêtu différemment et marchant avec une légère claudication. Les images le montrent ensuite accéder au toit du bâtiment Losee en enjambant une rambarde. Peu après le coup de feu fatal, il court sur le toit, descend en tenant un objet et quitte le campus.

Un fusil a été retrouvé « dans la zone boisée où nous pensons que M. Robinson est entré », a précisé Hull. L’enquêteur a également indiqué qu’aux premières heures du 11 septembre, alors qu’une chasse à l’homme était en cours, un agent avait eu un contact avec Robinson à proximité du campus et relevé sa plaque d’immatriculation.

Robinson est poursuivi pour meurtre aggravé, entre autres chefs d’accusation. Il n’a pas encore enregistré de plaidoyer. Les procureurs réclament la peine de mort, que la défense cherche à écarter. L’avocate Kathy Nester a également tenté de faire exclure une grande partie des preuves vidéo, arguant que les séquences avaient été montées et que leurs auteurs originaux n’étaient pas à la barre.

Lors du contre-interrogatoire, Hull a reconnu qu’au moins une autre arme avait été découverte sur le campus ce jour-là. Il a aussi admis qu’aucune douille n’avait été trouvée sur le toit, à proximité d’une dépression dans le gravier identifiée comme un possible poste de tir allongé, offrant une ligne de vue directe vers l’estrade où Kirk s’exprimait. La défense a par ailleurs signalé que certains témoins avaient décrit un suspect différent sur le toit, et que d’autres avaient affirmé avoir vu un homme chauve conduire le véhicule attribué à Robinson.

L’audience préliminaire doit se poursuivre toute la semaine. Le juge Graf n’a pas à se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence du prévenu, mais doit déterminer si les éléments réunis par l’accusation sont suffisants pour renvoyer l’affaire en procès.