Alerte en mer Rouge : un cargo attaqué au large du Yémen, les autorités ouvrent une enquête

Un cargo a été attaqué dimanche au large des côtes yéménites, en mer Rouge, selon le centre britannique des opérations commerciales maritimes (UKMTO). L’incident s’est produit dans une zone stratégique pour le commerce maritime international, où les tensions sécuritaires demeurent élevées.

D’après l’UKMTO, l’agence a reçu un signalement faisant état d’un incident survenu à environ 30 milles nautiques au sud-ouest du port d’Al Hudaydah, sur la côte ouest du Yémen.

Dans un message publié sur le réseau social X, l’organisme britannique a indiqué qu’un cargo avait déclenché une alerte de détresse, signalant qu’il était la cible d’une attaque menée par des assaillants armés non identifiés.

Les circonstances exactes de l’attaque n’étaient pas connues dans l’immédiat. L’UKMTO a précisé que les autorités compétentes avaient ouvert une enquête afin de déterminer les responsabilités et d’évaluer la situation.

L’agence a également appelé tous les navires naviguant dans la zone à faire preuve de la plus grande vigilance. La mer Rouge, en particulier au large des côtes yéménites, demeure une région sensible où plusieurs incidents visant des navires marchands ont été recensés ces derniers mois, perturbant la sécurité de l’une des principales routes commerciales du monde.