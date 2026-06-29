Visite du sultan d’Oman en France : Radouan Kourak et Michel Taube plaident pour un partenariat renforcé entre Paris et Mascate

La visite d’État de Sa Majesté le sultan Haitham ben Tariq en France ce lundi marque, selon Radouan Kourak et Michel Taube, une étape importante dans les relations entre Paris et Mascate. Dans un éditorial publié à la Une d’Opinion Internationale, les deux auteurs saluent un rendez-vous diplomatique qu’ils qualifient de « stratégique », appelant à faire du Sultanat d’Oman l’un des partenaires privilégiés de la France au Moyen-Orient.

Pour l’entrepreneur et journaliste Radouan Kourak, engagé depuis plusieurs années dans le développement des relations entre l’Europe et les pays du Golfe, comme pour Michel Taube, journaliste, essayiste et défenseur des droits de l’homme et fondateur d’Opinion Internationale, Oman incarne un modèle singulier au sein du monde arabe. Ils rappellent que le Sultanat a bâti, depuis plus d’un demi-siècle, une politique étrangère fondée sur le dialogue, la neutralité et la médiation, lui permettant de conserver des relations de confiance avec des acteurs souvent opposés.

Un partenaire diplomatique devenu incontournable

Les deux auteurs soulignent notamment le rôle joué par le regretté sultan Qaboos, considéré comme l’artisan de l’Oman moderne. Sous son règne, le pays est passé d’un État peu développé à l’une des nations les plus stables de la région, tout en acquérant une réputation internationale de médiateur respecté. Son successeur, le sultan Haitham ben Tariq, poursuit aujourd’hui cette trajectoire en s’appuyant sur Oman Vision 2040, vaste programme destiné à diversifier l’économie, attirer les investissements étrangers et préparer le pays aux défis de l’après-pétrole.

Dans leur analyse, Radouan Kourak et Michel Taube estiment que le contexte géopolitique actuel renforce encore l’intérêt d’un rapprochement entre la France et Oman. Après les tensions qui ont secoué le Moyen-Orient ces derniers mois et alors que le détroit d’Ormuz demeure un enjeu majeur pour la sécurité énergétique mondiale, le Sultanat continue d’apparaître comme l’un des rares États capables de maintenir des canaux de dialogue avec l’ensemble des puissances régionales et internationales.

Une coopération appelée à changer de dimension

Les auteurs rappellent également que les relations franco-omanaises reposent sur une histoire ancienne, faite de coopération politique, économique, culturelle et militaire. Selon eux, cette visite d’État doit désormais permettre de franchir une nouvelle étape en développant davantage les partenariats dans les domaines de l’industrie, de la défense, de l’intelligence artificielle, de la transition énergétique, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des grands projets d’infrastructures.

Ils mettent également en avant une autre singularité du Sultanat : Oman est le principal État du monde dont la population est majoritairement ibadite, un courant historique de l’islam distinct du sunnisme et du chiisme, traditionnellement associé à une culture de modération, de dialogue et de recherche du consensus. Pour Radouan Kourak et Michel Taube, cette spécificité contribue à expliquer la stabilité du pays ainsi que la crédibilité dont il bénéficie sur la scène internationale.

Une vision commune pour la stabilité régionale

Selon eux, la France aurait tout intérêt à s’appuyer davantage sur un partenaire qui partage une même vision du dialogue, de la stabilité et du règlement pacifique des différends. Ils considèrent qu’au-delà des enjeux économiques, le rapprochement entre Paris et Mascate pourrait contribuer à renforcer la présence française dans le Golfe et à favoriser une coopération plus étroite sur les grandes questions internationales.

En conclusion, Radouan Kourak et Michel Taube voient dans la visite du sultan Haitham ben Tariq bien davantage qu’un rendez-vous diplomatique. À leurs yeux, elle constitue une opportunité historique de bâtir un partenariat stratégique durable entre la France et Oman, au service de la stabilité régionale, du développement économique et du dialogue entre les peuples.