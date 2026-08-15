Jordan Bardella a perçu plus d'un million d'euros de droits d'auteur depuis 2024, selon la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ses deux ouvrages ont connu un grand succès commercial, totalisant près de 320 000 ventes. Un troisième livre est également en préparation, axé sur sa vision de gouvernance.

Jordan Bardella a reçu plus d’un million d’euros de droits d’auteur de la maison Fayard depuis 2024. Ces montants apparaissent dans la version actualisée de la déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale du président du Rassemblement national, publiée le 14 août par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Selon les sommes détaillées par la HATVP, l’eurodéputé a perçu 88 068 euros en 2024, lors de la publication de Ce que je cherche, puis 640 147 euros en 2025, année de sortie de Ce que veulent les Français. Depuis le début de l’année 2026, ses droits d’auteur atteignent 303 963 euros.

Un troisième ouvrage en préparation

Les deux livres ont rencontré un important succès commercial. Ce que je cherche s’est vendu à plus de 230 000 exemplaires, tandis que Ce que veulent les Français aurait atteint environ 90 000 ventes. Les deux ouvrages totalisent ainsi près de 320 000 exemplaires écoulés. Jordan Bardella a par ailleurs annoncé en juillet préparer un troisième livre consacré à sa manière de gouverner la France en 2027.

Ces revenus éditoriaux s’ajoutent à la rémunération perçue par Jordan Bardella au titre de son mandat de député européen. D’après ses déclarations auprès de la HATVP, celle-ci s’élevait à 120 234 euros en 2023 et à 72 792 euros en 2024.