Européennes 2024 : la justice refuse de rembourser des dépenses de vin et de champagne de Jordan Bardella

La cour administrative d'appel de Paris confirme le rejet de plusieurs dépenses de campagne de Jordan Bardella pour les européennes de 2024, notamment 400 euros pour des kits de dégustation de vins et une bouteille de champagne à 88 euros. Ces dépenses sont jugées non conformes à des frais électoraux remboursables.

La cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce lundi le rejet de plusieurs dépenses engagées dans le cadre de la campagne de Jordan Bardella pour les élections européennes de 2024. Parmi les quelque 235 000 euros de frais écartés figurent notamment 400 euros de kits de dégustation de vins ainsi qu’une bouteille de champagne à 88 euros offerte lors d’un déplacement à Madrid.

Jordan Bardella ne sera pas intégralement remboursé pour sa campagne victorieuse aux élections européennes de 2024. Sur les 4,12 millions d’euros de dépenses déclarées, 235 034 euros avaient été considérés comme non conformes par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Une décision contestée devant la justice administrative, mais la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le 17 juillet le rejet de plusieurs de ces frais.

Parmi les dépenses concernées figurent des déplacements et des frais de restauration, mais également quelques achats plus inhabituels. En avril 2024, deux mois avant le scrutin européen, 50 kits de dégustation de vins de Blaye avaient notamment été achetés pour un montant total de 400 euros. Jordan Bardella participait alors à un événement organisé autour de cette appellation bordelaise, réunissant une centaine de vignerons dans la citadelle de Blaye.

Une bouteille de champagne offerte à Madrid également écartée

Pour la justice administrative, cette dépense ne pouvait toutefois pas être considérée comme directement électorale. La cour a estimé que l’achat n’avait pas pour finalité « l’obtention des suffrages des électeurs », condition nécessaire pour qu’une dépense puisse entrer dans le calcul du remboursement forfaitaire accordé par l’État aux candidats.

Autre dépense refusée : une bouteille de champagne d’une valeur de 88 euros. Celle-ci avait été offerte en mai 2024 à l’occasion d’un déplacement de Jordan Bardella à Madrid, où le candidat participait à un rassemblement organisé par Vox, le parti de Santiago Abascal. Les juges ont là aussi considéré que ce cadeau relevait davantage des frais de représentation que d’une dépense directement destinée à la campagne électorale.

Ces sommes restent modestes au regard du budget global de la campagne, mais illustrent le contrôle particulièrement précis exercé sur les comptes électoraux. Lors du scrutin du 9 juin 2024, la liste conduite par Jordan Bardella était arrivée largement en tête avec 31,37 % des suffrages. Le président du Rassemblement national devra néanmoins assumer les dépenses définitivement exclues du remboursement public.